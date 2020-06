Rokeri po propisima: Stanite na 'penal' i držite dovoljan razmak

<p>Epidemiološke mjere sve su strože, neki su i odustali, ali organizatori 'Varaždin rocks' nisu. I pronašli su sjajan način za distancu. U palači Sermage prvo su smanjivali broj ljudi, a onda su na travnjaku ispred pozornice “krečom” nacrtali krug, poput penala u nogometnom šesnaestercu, kako bi ljudi bili na dovoljnom razmaku.</p><p>- Svaka im čast što nisu odustali. Pokazali su da se može i ovako funkcionirati, a bitno je da se svira - rekao nam je<strong> Boris Hrepić Hrepa.</strong></p><p>On je svirao s <strong>Davorin i Bogovići</strong>, a uz njih su još bili Drugi način i Rikverc. Kaže da je bila sjajna svirka, da su se zabavili s publikom bez obzira na mjere.</p><p>- Sve je bilo u skladu s propisima, smanjili su broj ljudi koji može ući, koncert je i uz to bio odličan. Ljudi su plahi, pa kad vide ‘ispod’ nogu ipak paze - rekao je Hrepa.</p><p>Svirki, kaže, ima i dalje. A ovo u Varaždinu dobar je pokazatelj kako se može.</p><p>- Nove su mjere i treba ih se pridržavati, takva su pravila. Ja sam mislio da će to tako biti od početka kad su popustile mjere, ali nije baš bilo, ljudi su se i previše opustili. Svakodnevno pratim promjene na epidemiološkom planu, ali to je danas tako, došla su nam takva vremena. Bitno je da sve to može funkcionirati i u novim okolnostima, ne bi bilo dobro da opet budu zabrane i da sve stane - dodao je Hrepa. </p><p> </p>