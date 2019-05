Roko je 'odradio' svoje: Kako se vama svidio njegov nastup?

Nakon mjeseci i mjeseci pripreme, Splićanin Roko Blažević (19) nastupio je na Eurosongu.

Foto: HRT

Roko je izronio iz magle na pozornici i zapjevao prve taktove svoje pjesme 'The dream'.

Foto: HRT

Prvi dio odradio je sam, a onda su mu u pomoć uskočili anđeli. Endi Schrötter (21) i Diego Siqueira (30) spustili su se s neba sa zlatnim krilima i našem predstavnik stavili krila na leđa.

Publika je taj trenutak popratila glasnim pljeskom.

Foto: HRT

Iz dvorane su mobitelima snimali Rokov nastup, a po završetku je dobio veliki aplauz. Duško Ćurlić rekao je da je publika sjajno reagirao i naglasio da samo on od hrvatske delegacije nije imao tremu.

Foto: HRT

