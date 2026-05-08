Roko je pobjednik pete sezone Survivora: 'Nakon povratka prvo sam pojeo pet sendviča'

Nakon iscrpljujućih prepreka i zahtjevnog završnog zadatka preciznosti, Šibenčanin Roko Bačelić svladao je Marinu Ivić rezultatom 4:2 i tako postao jedini preživjeli iz žutog plemena u petoj sezoni 'Survivora'. Kroz cijelu je avanturu ostao dosljedan sebi - miran, pozitivan i fokusiran čak i u najtežim trenucima na otoku. U intervjuu nam je otkrio kada je prvi put povjerovao da može osvojiti Survivor, koliko su ga fizički izazovi iscrpili, što mu je najviše nedostajalo tijekom boravka u Dominikanskoj Republici te kako danas gleda na iskustvo koje ga je, kako sam kaže, zauvijek promijenilo.

Nakon svega što si prošao, u kojem trenutku si prvi put osjetio da bi upravo ti mogao postati pobjednik Survivora?

Prvi put sam to pomislio kad sam pobijedio Vanesu za ulazak u finale i to za jedan čunj. Sreća me pomazila u tom trenutku.

Koliko ti je tvoja pozitivna i vedra priroda pomogla u najtežim trenucima? Je li bilo situacija kad si 'puknuo'?

Upravo zbog moje vedre i pozitivne prirode nisam došao do situacije da sam bio blizu pucanja. Bio sam svjestan da sam ovdje svojim izborom.

Rekao si da nikada nećeš izdati sebe, je li bilo trenutaka kada je igra to od tebe gotovo tražila?

Na svu sreću nije došlo do toga da sam trebao izdati sebe.

Što ti je bilo izazovnije: fizički napori ili mentalne igre i odnosi među natjecateljima?

Definitivno su mi bili izazovniji fizički aspekti igre zbog svih povreda koje sam zadobio kroz poligone.

Kako si se nosio s udaljenošću od obitelji i je li ti to bilo najveće emocionalno iskušenje?

S udaljenošću od obitelji sam se nosio odlično, jer sam znao da su oni na sigurnom i u boljim uvjetima od mene. Oni su mi mogli samo biti pogonsko gorivo, motivacija više.

Spominjao si da si po prirodi vođa, ali znaš i pratiti. Možeš li izdvojiti situacije u kojima si morao svjesno 'prepustiti kontrolu'?

Kontrolu sam prepuštao u prvim danima, odnosno tjednima igre jer su se neki postavili kao vođe. Također na poligonima kad je trebalo ići u odlučujuće poene, prepuštao sam drugima koji su prije toga bolje prošli poligon od mene.

Koji je bio tvoj najteži trenutak u Survivoru i što te tada 'držalo na nogama'? S druge strane, koji ti je bio najdraži trenutak?

Najteži trenutak mi je bio kad Paula nije prošla u polufinale, iako je Marina također zasluženo prošla dalje. Najdraži trenutak mi je bio kad smo osvojili pisma obitelji, te izlazak u Coco Bongo, jer je bas tada bio i moj rođendan.

Koliko si kilograma izgubio tijekom boravka na otoku i kako je tvoje tijelo reagiralo na manjak hrane?

Službeno sam izgubio 11 kg, međutim smatram da sam vjerojatno izgubio i više, oko 18 kg, jer je prošao određeni vremenski period od vaganja i ulaska u show gdje smo svi koji kg više nabacili. Tijelo se brzo priviklo gladi, ali povratak u civilizaciju je bio problematičniji (smijeh).

Što ti je od hrane najviše nedostajalo? Postoji li nešto o čemu si svakodnevno maštao?

Od hrane su mi najviše nedostajala jaja, juha i lešo meso te pohana piletina. Svakodnevno sam maštao o ispijanju kave ujutro dok mi svira u pozadini lagana muzika.

Što si prvo pojeo kada si se vratio i kakav je bio osjećaj ponovno jesti 'normalno'?

Prvo što sam pojeo su bilo je pet sendviča, riža s govedinom te sutlijaš kojeg mi je Lea pripremila.

Gdje si prvo otišao kada si se vratio i kome si se prvo javio? Je li to bio trenutak koji si najviše iščekivao tijekom boravka na otoku?

Prvo kod koga sam otišao kad sam se vratio je privatna poliklinika u Šibeniku da mi snimi koljeno i to je bio trenutak koji sam najviše iščekivao (smijeh).

Što si naučio o sebi kroz ovo iskustvo? Postoji li nešto što te i samog iznenadilo?

Samo sam potvrdio što o sebi već znam, ali definitivno se ne vraćam kao ista osoba. Iznenadilo me koliko smo mi toga puno prošli u tako kratkom vremenskom periodu te kako, s obzirom na uvjete, smo bili sposobni prolaziti poligone i održavati sklad i mir u kampu.

S kime si se povezao u showu? Jesi li s nekim ostao u kontaktu?

Lakše mi je reći s kime nisam održao kontakt nego s kime jesam. Definitivno je moguće ostvariti prijateljstvo u showu koje se može nastaviti i izvan showa.

Sada kada si pobjednik, što za tebe znači ostati dosljedan sebi i kako planiraš iskoristiti ovu pobjedu u životu dalje?

Ostati dosljedan sebi znači da nikad nećeš posustati ili odabrati lakši put radi lakšeg dostizanja zacrtanog cilja. U mom slučaju cilj ne opravdava sredstva, nego sredstva opravdaju cilj.