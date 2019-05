Rokova drama na aerodromu: Šminkeru su zagubili kovčeg

Mi svi čvrsto vjerujemo u Rokovu pobjedu, složno tvrde članovi Hrvatske delegacije koji su s našim predstavnikom na ovogodišnjem Eurosongu, Rokom Blaževićem, u ponedjeljak otputovali u Tel Aviv.

Roka Blaževića koji će Hrvatsku na Euroviziji predstavljati s pjesmom "The Dream" u Izrael je otpratilo ukupno deset članova delegacije - izvođači, autorski tim te djelatnici HRT-a, šefica delegacije, šefica pressa i make up artist, komentator te radio novinar.

Pričaju nam da put u Tel Aviv nije protekao bez poteškoća. Naime, dolaskom na aerodrom, shvatili su kako im fali jedan kovčeg.

- Bio je to kovčeg našeg šminkera Krune Garguljaka i to naravno, kofer sa šminkom. Ipak, nije bila velika panika, uspjeli smo ga pronaći, no zbog izgubljenog kovčega zadržali smo se na aerodromu čak tri sata. U Izrael smo stigli oko 21 sat i do ponoći bili na aerodromu. Odmah sljedeće jutro, već oko 7:30 imali smo dogovorenu probu - pričaju nam i dodaju kako je unatoč svemu proba prošla odlično.

- Iako smo jako malo spavali, dečki su na probi bili stvarno izvanredni, vrhunski su je odradili. Nije jednostavno to sve skupa, biti u avionu, putovanje, pa naposljetku i gubitak kovčega. No dečki su baš cijelo vrijeme bili nasmijani - kažu u Hrvatskoj delegaciji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Novinari koji su pratili Rokovu probu uživo u Press centru, spontano su ustali i zapljeskali uz ovacije.

– To ne radimo često, znajte, tako da Hrvatska – ovo vam je veliki kompliment za Roka! - istaknuli su u svojoj video recenziji. Rokov glas smatraju najboljim vokalom na ovogodišnjem Izboru za pjesmu Eurovizije, te mu predviđaju ulaz u finale.

Foto: Instagram

Inače, put pobjednika Dore i njegove delegacije na Eurosong dijelom plaća HRT, no iz delegacije napominju, HRT ne snosi troškove članova obitelji koji dolaze kao pratnja izvođačima.

- U budžetu projekta Eurosong koji je planiran na nivou HRT-a za 2019. predviđeni su svi troškovi potrebni za realizaciju jednog ovakvog projekta kao što je Eurosong pa tako i troškovi puta za sve potrebne članove tima koji čine Hrvatsku delegaciju - naglasili su.

Nakon prve odrađene probe u utorak, Roko je izjavio kako je jako zadovoljan.

Foto: Instagram

- Stvarno uživamo, vrijeme je ovdje savršeno. Malo smo umorni od sinoć, ali prva proba je prošla odlično. Spremni smo za drugu. Iskreno, iznenađen sam što nemam tremu na pozornici - rekao je Roko. Njegov mentor Jacques Houdek kojemu je ovo drugi put na Euroviziji, rekao je kako ovaj put ima još veću tremu nego prvi puta.

- Nije jednako kao prije, dapače potpuno je drugačije iskustvo jer sada ja nisam u fokusu. Sada sam puno nervozniji, želim da sve uspije. Kad sam ja nastupao na Eurosongu, imao sam osjećaj da imam određenu kontrolu, no sada ju nemam - rekao je.