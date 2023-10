Rolling Stonesi imali privatnu zabavu i predstavili novi album

Stonesi, u svom sedmom desetljeću kao rock 'n roll bend, otpjevali su nekoliko pjesama pred stotinama ljudi u klubu Racket NYC u povodu objavljivanja albuma "Hackney Diamonds", koji je bendu priskrbio neke od njegovih najboljih kritika u više desetljeća.

Pjevač Mick Jagger (80) našalio se da je dijelom motivacija za povratak u studio radi snimanja ploče, čiji je naziv referenca na britanski sleng za razbijeno staklo, održavanje ovakvih predstavljanja u New Yorku.

"Toliko su nam nedostajala predstavljanja da smo se morali vratiti i napraviti još jedan album", rekao je publici usred nastupa u kojem su se izmjenjivale nove pjesme i dobro poznate pjesme uključujući "Jumpin' Jack Flash" i "Tumblin' Dice".

Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS

Bend je svoje prethodne albume počinjao predstavljati u New Yorku uz veliku pompu, jednom vozeći se Petom avenijom na ravnoj platformi, a drugom prilikom vozeći se željezničkim vagonom do Grand Central Terminala.

Stonesi su završili nastup izvođenjem pjesme "Sweet Sounds of Heaven" s Lady Gagom, sporom pjesmom prožetom bluesom s novog albuma koja podsjeća na bendov klasik iz 70-ih "Moonlight Mile".

Gaga i Jagger oponašali su se međusobno u plesu dok su naizmjenice pjevali, Gaga u svjetlucavom crveno-crnom kombinezonu s jednim rukavom, a Jagger u standardnoj uskoj crnoj košulji.

Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS

"Hackney Diamonds" je prvi studijski album benda s originalnim materijalom nakon "A Bigger Bang" iz 2005. i prva snimka nakon što je dugogodišnji bubnjar Charlie Watts umro 2021.

Preživjelu jezgru čine Jagger i gitaristi Keith Richards (79) i Ron Wood (76) koji je član benda gotovo 50 godina nakon što se pridružio 1975., 13 godina nakon osnivanja Stonesa.

Foto: SHANNON STAPLETON/REUTERS

Osim Gage, na novom albumu gostuju Stevie Wonder, Paul McCartney i Elton John, a vraća se i dugogodišnji basist Bill Wyman, koji je bend napustio 1990-ih, za pjesmu "Live by the Sword".

U istoj je pjesmi snimka bubnjeva koje je svirao Watts.

Album završava pjesmom "Rolling Stone Blues", pjesmom Muddyja Watersa koja je bila inspiracija za ime benda.