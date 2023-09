Mick Jagger: Djeci ne treba 500 milijuna dolara, ako ih doniram učinit ću dobro za ovaj svijet...

Rock legenda Mick Jagger (80) poznat je i po svojim ljubavnim avanturama - s pet različitih žena ima osmero djece, a ako je vjerovati njegovim posljednjim izjavama, neće dobiti ništa od zarade na prodaji tantijema, odnosno autorskih prava za pjesme Stonesa. Pronašao je one kojima će to biti više potrebno, humanitarne organizacije.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

U intervjuu za The Wall Street Journal razgovarao o novom albumu i procijenio da bi, nakon prodaje prava, zaradili čak 500 milijuna dolara. Rekao je da bi ostavljanjem novca u dobrotvorne svrhe mogao 'napraviti nešto dobro u svijetu', prenosi Daily Mail.

- Djeci ne treba 500 milijuna dolara da bi dobro živjeli. Ma dajte. Najradije bih da novac ode u dobrotvorne svrhe. Možda učine nešto dobro u svijetu - rekao je glazbenik.

Bend kojeg je osnovao još 1962., The Rolling Stones, imao je probleme s vlasništvom nad pjesmama, pa još ne posjeduju prava na njihov katalog do 1971., koji uključuje i njihove velike hitove 'Satisfaction', 'Paint it Black' i 'Jumpin Jack Flash'.

Foto: Carl Recine/REUTERS

Članovi benda su kroz karijeru zaradili milijune, ali ne toliko koliko bi zaradili da su u potpunosti posjedovali glazbu. Iako nisu dalje potvrdili ništa vezano uz prodaju prava, ne bi začudilo da se odluče slijediti brojne zvijezde koje su također prodale određena prava na glazbu, kao što su Bruce Springsteen, Paul Simon and Sting.

Starija Jaggerova djeca imaju uspješne karijere te nisu komentirali njegovu odluku, a dok njega ne zanima što će mu se dogoditi s bogatstvom, nada se da će im pjesme nastaviti živjeti i bez njih. Rekao je da postoji opcija 'posthumne turneje' s AI avatarima koji bi umjesto njih bili na pozornici.

Foto: Toby Melville/REUTERS

Stonesi su nakon 18 godina i prvi put od smrti legendarnog bubnjara Charlieja Wattsa, najavili izdavanje novog albuma, 'Hackney Diamonds', a prošle godine su proslavili i 60 godina benda.