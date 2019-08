Rolls Royce kojeg je vozila Liz Taylor prodan za 3,4 mil. kuna

Zeleni Rolls Royce koji je nekoć bio u vlasništvu glumice Elizabeth Taylor prodan je u srijedu na dražbi u New Yorku za 520.000 dolara. Automobil kojega su obožavatelji od milja nazivali 'Zelena božica', prodan je anonimnom ponuđaču, objavila je njujorška aukcijska kuća Guernsey's.

Foto: MM/ABACA/PIXSELL

Dvostruka dobitnica Oscara za najbolju glumicu u glavnoj ulozi u filmovima 'Tko se boji Virginije Woolf?' i 'Butterfield', Elizabeth Taylor godinama je posjedovala zeleni Rolls Royce. Bila je to Lizina ljubav koja je najduže trajala, s obzirom na to da ga je koristila od 1959. sve do sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Automobil je do danas očuvan u besprijekornom stanju. Riječ je o modelu Silver Cloud II Convertible sa 64.000 prijeđenih kilometara.

Glumica ga je 1960. godine dobila na poklon od tadašnjeg supruga Eddieja Fishera. Zelenu je boju izabrala zbog boje haljine koju je nosila na vjenčanju s Fisherom.

Foto: IMDB

Automobil je krajem sedamdesetih kupio kalifornijski kolekcionar Karl Kardel. I premda je 'Zelena božica' u Lizinu vlasništvu bila punih 20 godina, Kardel je za New York Times rekao kako misli da ga ona osobno nikada nije vozila.

- Mislim da Elizabeth nije ni posjedovala vozačku dozvolu - rekao je Kardel.