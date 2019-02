Romana Taylor: 'Moj Marko je heroj, vjenčanje je bilo divno'

Modna dizajnerica Romana Taylor, donedavno poznata pod imenom Robert Bantić Robantico, udala se u Zagrebu nakon samo tri mjeseca veze za 17 godina mlađeg partnera Marka Jurina.

- Moj Marko je heroj, a vjenčanje je bilo predivno. Toliko se lijepih i dobrih emocija nakupilo u jednom trenutku. Došli su naši prijatelji i obitelj, a najviše su me oduševili svekar i svekrva koja mi je rekla da, ako je njezin sin sretan, oni su još sretniji.- rekla je Romana za časopis Story

- Kada se osvrnem na posljednjih nekoliko godina, mogu samo reći da je ovo moja pobjeda. Istaknula bih i ljubav prema drugima, ali i sebi jer bez nje nismo ništa - dodala je Romana.

Naime, Romana je još 2015. godine započela postupak promjene spola jer se, kako kaže, ionako uvijek osjećala kao žena, a neugodna iskustva zbog tranzicije odlučila je podijeliti u intervjuu.

- Za sve koji ne znaju ništa o problematici transrodnih ljudi, nije to nešto od jučer do sutra. Kada sam počinjala, morala sam riješiti hrpu testova, obilaziti endokrinologa, psihologe i ostale stručnjake o kojima mogu reći da su bili divni i puni razumijevanja. Nikad neću zaboraviti razdoblje kad sam uzimala estrogen kako bih blokirala testosteron. Tada mi se tijelo osulo groznim krastama, na što mi je endokrinolog rekao da je to samo jedna od nuspojava. Bilo je gadno sve to proživljavati, ali ni u jednom trenutku nisam željela odustati - priznala je Romana koja je i sama često bila žrtva osuđivanja okoline i fizičkih napada.

Naime, nakon operacije promjene spola kojoj se Romana podvrgnula prošle godine, bila je više od 20 puta fizički napadnuta. U to ne ubraja psihička maltretiranja i razna dobacivanja na ulici kada su je znali nazivati pogrdnim imenima.

