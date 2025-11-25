Obavijesti

EMOTIVNA GESTA

Romantična objava poznatog chefa Stjepana Vukadina raznježila njegove pratitelje

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram/

Stjepanova emotivna rođendanska čestitka supruzi Katarini pretvorila se u pravi mali internetski spektakl, privukavši tisuće reakcija u samo nekoliko sati

Poznata kulinarski zvijezda i član žirija “MasterChefa”, Stjepan Vukadin, ponovno je podigao prašinu na društvenim mrežama – ovoga puta prema supruzi Katarini koja je slavila rođendan. Njegova iskrena objava dirnula je tisuće fanova.

Na Instagramu je chef objavio zajedničku fotografiju s Katarinom uz emotivnu poruku “Sretan rođendan” i citat iz pjesme “Divno je biti nekome nešto”, što je označilo trenutak pun nježnosti i javne predanosti. Iako je inače zadržan u dijeljenju privatnog života, ova gesta pokazuje koliko mu je supruga važna.

Foto: Instagram

Par je u braku od 2019. godine, a njihova obitelj brzo se proširila – imaju sina Gabrijela i kćerkicu Eli.  

U više intervjua Stjepan je priznao da je Katarina njegov najveći kritičar… ali i najveća inspiracija.  

Foto: Instagram/

Poznato je i da je povijest njegova života poprilično dramatična: kao tinejdžer razmišljao je o svećeničkom pozivu, pa je čak ušao u sjemenište, ali se kasnije prebacio na kulinarstvo – i danas vodi uspješan restoran.  

NA INSTAGRAMU Chef Stjepan Vukadin oglasio se nakon finala MasterChefa: 'Bez vas ovo ne bi bilo moguće...'
Chef Stjepan Vukadin oglasio se nakon finala MasterChefa: 'Bez vas ovo ne bi bilo moguće...'

Javnost s oduševljenjem reagira na ovakve intimne momente iz njegovog života – Vukadin je uspio povezati svoju kulinarsku karijeru s toplinom obiteljskog života, a njegova poruka Katarini dokaz je ljubavi koja nije samo začinjena kuhinjskim uspjesima, nego i iskrenim emocijama.

