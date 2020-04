Romantični Šovagović 'izveo' glumačku divu na pivo i čips

Izlaske u kafiće, restorane, kino i mnoge druge zamijenila su druženja u kući i tu i tamo pokoji odlazak u prirodu i svjež zrak sve dok traje pandemija korona virusa. Ova situacija nije strana ni glumačkom paru Filipu Šovagoviću (53) i Nini Violić (48).

Nina i Filip neko su vrijeme skrivali svoju vezu i držali privatni odnos podalje od javnosti. Sada ne skrivaju da su zaljubljeni. Već su se prije pred svojim kolegama i fotoobjektivima grlili i ljubili, a sada su objavili svoju zajedničku fotografiju na Facebooku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Filip sada Ninu ne može izvesti na romantičnu večeru ili putovanje, ali ju je odveo u prirodu. I to na čips i pivo. Par i u izolaciji ima osmijeh od uha do uha, a čini se kako njima trenutno ništa ne fali.

Foto: Facebook

- Ljubav je na svijetu sve. Nije tajna da se Nina i Filip vole, neka ljubav beskonačno traje uz Filipovu gitaru i pjesmu Nininu onu neku staru - napisao im je jedan od prijatelja u komentaru ispod fotografije.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iako nikada nisu profesionalno surađivali, s godinama se između dvoje glumaca razvilo čvrsto prijateljstvo, a sada su razvili i romantičnu vezu.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Oboje imaju djecu iz prijašnjih veza. Nina iz braka s kolegom Tvrtkom Jurićem ima 16-godišnju kćer Rozu, a Filip je otac 24-godišnje studentice Klare koju je dobio s liječnicom Ružom Grizelj.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ljubavni život Nine Violić je zainteresirao javnost kad je prije tri godine hodala sa znatno mlađim Milanom Marićem. Beogradski glumac je 19 godina mlađi od Nine, ali zaljubljenom paru to nije smetalo. Pisalo se kako im je presudila udaljenost jer je mladi glumac preselio u Sankt Petersburg zbog glumačkog angažmana koji je tada dobio. Par se upoznao 2014. kad je Nina gostovala u Beogradu s predstavom 'Kako smo preživjele'.

POGLEDAJTE VIDEO: