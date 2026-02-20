Romantika i u avionu! Maja i Šime opet putuju: 'Sjedila mu je u krilu, ljubili su se i mazili...'

Ponašali su se jako zaljubljeno. Sjedila mu je u krilu dobar dio leta, ljubili su se i mazili, rekla nam je čitateljica koja je u petak ujutro na letu za Pariz vidjela Maju Šuput (46) i prošlogodišnjeg 'Gospodina Savršenog' Šimu Eleza (27).

Foto: Čitatelj 24sata

Putovali su sami, ispričala nam je čitateljica. Nedavno su bili na Baliju, gdje su im društvo pravili prijatelji, kao i Majin sin.

Foto: Čitatelj 24sata

Proteklog tjedna bili su nerazdvojni. U srijedu prijepodne bili su na padelu na zagrebačkom Velesajmu, ali sport je vrlo brzo pao u drugi plan. Više je tu bilo zagrljaja, zadirkivanja, udaraca reketom po stražnjici i poziranja nego ozbiljne igre. Cijelu je scenu gotovo sat vremena promatrao čitatelj iz obližnjeg kafića.

- Pijem kavu i gledam ih kako se fotografiraju i igraju padel. Ljubav cvate na sve strane, to u životu nisam vidio. Ni kad sam se tek upoznao sa svojom suprugom i kad smo prohodali nisam imao takvu razmjenu nježnosti - rekao nam je.

Foto: snimio čitatelj 24sata

A kraj tjedna začinili su noćnim izlaskom u klubu Saloon na zagrebačkom Tuškancu. Uz tortu, glazbu i mnoga druga poznata lica proslavili su 56. rođendan jednog od najdugovječnijih klubova u Hrvatskoj.

Zagreb: Proslava 56. rođendana "Discotheque Saloon" | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL