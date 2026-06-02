Romantika uz ramen: Jenner i Elordi su zajedno otišli u Japan

Čini se da je veza između manekenke Kendall Jenner i glumca Jacoba Elordija svakim danom sve ozbiljnija. Nakon što su nedavno viđeni na romantičnom odmoru na Havajima, par je svoju ljubavnu priču nastavio u Japanu, gdje su uživali u spoju uz ramen u Tokiju, dodatno potpirujući glasine o njihovoj vezi koja privlači veliku pozornost javnosti.

Popularni par pozirao je za fotografiju tijekom večere u restoranu Udon Shin u Tokiju. Restoran je u ponedjeljak objavio sliku na svom Instagram profilu uz zahvalu.

"Puno vam hvala što ste posjetili naš restoran", stoji u objavi.

Na fotografiji, Jenner i Elordi, oboje odjeveni u jednostavne crne majice, s osmijehom gledaju u kameru dok uživaju u svojim porcijama ramena. Pozirali su uz tri zaposlenika, a fotografija je brzo prikupila brojne komentare obožavatelja.

'Navijam za njih, izgledaju savršeno zajedno! Molim vas, vjenčajte se!', 'Presladak par', 'Obožavam ih', pisali su u komentarima.

Putovanje u Tokio uslijedio je dva tjedna nakon što su snimljeni na plaži na Havajima. Izvor blizak paru je za Page Six tada rekao kako je putovanje na Havaje njihovu romansu podiglo na višu razinu.

​- Kendall zaista nije očekivala da će se ovako brzo i snažno zaljubiti, ali Havaji su nekako sve promijenili - rekao je upućeni izvor.

​- Jako su se zbližili na tom putovanju i to je definitivno ojačalo njihovu vezu. Postaje puno ozbiljnije nego što je očekivala. Njezini prijatelji i obitelj vide koliko joj se sviđa - dodao je.

*uz korištenje AI-ja