Romina Tonković govori o Šerbedžijinu utjecaju, snimanju s Kate Beckinsale i o tome kako su je ta iskustva oblikovala kao osobu i glumicu
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Romina Tonković: 'Rade me naučio kako da ostanem dijete'
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Glumu je otkrila gotovo slučajno, a danas iza sebe ima uloge u domaćim hitovima, međunarodnim produkcijama i suradnje s nekim od najvećih glumačkih imena. Romina Tonković publiku je osvojila ulogom Renate Petrović u filmu “Dražen”, glumila je uz Kate Beckinsale u akcijskom filmu “Canary Black”, a sad je gledamo i u novoj seriji “Slučajna obitelj”, koju gledatelji mogu pratiti na Novoj TV i na platformi Nova Play. U razgovoru za Café otkriva kako su je oblikovali Rade Šerbedžija i Lenka Udovički, što je naučila na intenzivnim glumačkim radionicama u Japanu te koliko je daleko spremna otići zbog dobre uloge.
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