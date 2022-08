Ronald Braus nastupio u Rovinju, a Mila Elegović već je tradicionalna gošća festivala

Svestrani Ronald Braus, osnivač i umjetnički direktor je Festivala Rovinj Art&More, u nedjelju navečer još je jednom pokazao i svojoj vjernoj publici dokazao da je pravi majstor svog zanata.

Naime, u sklopu festivala Rovinj Art & More koji se upravo pod dirigentskom palicom Ronalda Brausa održava već četvrtu godinu, sinoć je u parku hotela Monte Mulini održan 22. koncert "Ronald Braus i gosti".





- Smatram da je ova večer kruna mog Festivala Rovinj Art & More. Već 22 godine se nalazimo i smatram ovo jednim zajedništvom u kojem se publika stapa s izvođačima. Svake godine kažu kako je bilo bolje nego lani, i ne znam do kud će to rasti - kazao je Ronald.





Osim domaćina i njegove dugogodišnje partnerice u ovom projektu, glumice i pjevačice Mile Elegović, sinoć su nastupili i pazinski zbor "Roženice" pod ravnanjem Ines Kovačić Drndić, orkestar pod umjetničkim vodstvom maestra Darijana Ivezića, Matteo Tromba, Luka Krulčić,glumica Hana Hegedušić i Marija Kuhar Šoša, dok je ovoga puta modnu reviju priredila poznata riječka kreatorica Jadranka Šegota, čije su modele izvrsno nosile Ronijeve drage prijateljice, od kojih neke iz Rovinja.





