Obavijesti

Show

Komentari 1
NA RUBU JE

Ronald iz 'Survivora': 'Samo mi je kći u glavi. Ne mogu zamisliti još jedan dan da je ne vidim...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ronald iz 'Survivora': 'Samo mi je kći u glavi. Ne mogu zamisliti još jedan dan da je ne vidim...'
4
Foto: NOVA TV

Ronald će večeras otvoreno progovoriti o unutarnjoj borbi koja ga razdire: 'U dosta sam kriznoj situaciji, a to se vidi u igrama, da ne mogu dati 100 posto od sebe'

Admiral

Novi dan u 'Survivoru' neće biti ništa lakši za Ronalda Ilića kojeg će nostalgija sve snažnije pritiskati, jer mu teško pada razdvojenost od kćeri. Emocije će ga još jednom dovesti do suza, a suigrači će mu pružiti podršku.

- Znamo da mu nedostaje kćer, vjerujem da mu je jako teško. Od mene ima zeleno svjetlo - reći će Ian Regvar, svjestan koliko je situacija za Ronalda iscrpljujuća i podržavajući ga u tome da izrazi želju da bude nominiran za eliminacijsku borbu.

NOVA EPIZODA 'Survivor': Zeleni tim izgubio i nominirao dva svoja člana za eliminacijsku borbu, evo koja
'Survivor': Zeleni tim izgubio i nominirao dva svoja člana za eliminacijsku borbu, evo koja

Ronald će otvoreno progovoriti o unutarnjoj borbi koja ga razdire: 'U dosta sam kriznoj situaciji, a to se vidi u igrama, da ne mogu dati 100 posto od sebe. Samo mi je kćer u glavi i sve teže podnosim Survivor. Vidjet ću danas hoće li u meni pobijediti sportaš ili ova druga strana.' 

Foto: NOVA TV

U novoj igri za plemenski imunitet u zelenom timu neće zaigrati Marko Ristić zbog zdravstvenih problema, dok će na poligonu brzina i preciznost ponovno biti presudni. Borbu bez popravnog ispita za totem plemenskog imuniteta otvorit će Ian Regvar i Njegoš Milović.

Foto: NOVA TV

Na vijeću će se otvoriti razgovor o teškim uvjetima u kampu i zahtjevnim poligonima, ali i o odgovornosti koju nosi ogrlica osobnog imuniteta, a koja je u žutom timu u rukama Marka Lambaše.

Ronald će još jednom ogoliti svoje emocije: 'Jednostavno mi je svaki trenutak kćer u glavi i sve se teže nosim s tim. Bio sam spreman na sve i to se vidi. Ništa mi nije teško, počevši od gladi do uvjeta u kojima živimo. Nikad nisam bio ovako dugo razdvojen od nje. Ne mogu zamisliti još jedan dan da je ne vidim. Želim ići doma, želim je vidjeti i biti joj blizu.'

Koji će tim odnijeti pobjedu ovoga puta, i tko će još uz Maju Čampar i Stefana Ostojića biti nominiran, doznajte večeras u novoj epizodi 'Survivora'.

Foto: NOVA TV

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
DOZNAJEMO Evo koliko Šuput i ostale zvijezde Hrvatske i regije traže da vam pjevaju na svadbi
'VADI KUME KEŠ'

DOZNAJEMO Evo koliko Šuput i ostale zvijezde Hrvatske i regije traže da vam pjevaju na svadbi

Organizatori vjenčanja s kojima smo razgovarali otkrivaju koliko zvijezde doista naplaćuju svoje nastupe i kakve se sve priče kriju iza raskošnih svadbenih noći
FOTO Emily Ratajkowski na reviju stigla gotovo gola: Grudi je skrila zavezanim puloverom
ODVAŽNO IZDANJE

FOTO Emily Ratajkowski na reviju stigla gotovo gola: Grudi je skrila zavezanim puloverom

Poznata manekenka privukla je sve poglede na reviji Loewe tijekom Pariškog tjedna mode, gdje je stigla u nesvakidašnjem izdanju. Naime, za ovu prigodu Emily nije obukla ni grudnjak niti top, a obline je skrila preko ramena prebačenim puloverom.
'Ella, pa di su ti gaćice?' Fanovi u nevjerici povećavaju fotke...
SVI GLEDAJU ISTO...

'Ella, pa di su ti gaćice?' Fanovi u nevjerici povećavaju fotke...

Influencerica je podijelila niz fotografija na društvenim mrežama, a najviše pažnje privukla je ona na kojoj leži na krevetu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026