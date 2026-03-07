Ronald iz 'Survivora': 'Samo mi je kći u glavi. Ne mogu zamisliti još jedan dan da je ne vidim...'

Novi dan u 'Survivoru' neće biti ništa lakši za Ronalda Ilića kojeg će nostalgija sve snažnije pritiskati, jer mu teško pada razdvojenost od kćeri. Emocije će ga još jednom dovesti do suza, a suigrači će mu pružiti podršku.

- Znamo da mu nedostaje kćer, vjerujem da mu je jako teško. Od mene ima zeleno svjetlo - reći će Ian Regvar, svjestan koliko je situacija za Ronalda iscrpljujuća i podržavajući ga u tome da izrazi želju da bude nominiran za eliminacijsku borbu.

Ronald će otvoreno progovoriti o unutarnjoj borbi koja ga razdire: 'U dosta sam kriznoj situaciji, a to se vidi u igrama, da ne mogu dati 100 posto od sebe. Samo mi je kćer u glavi i sve teže podnosim Survivor. Vidjet ću danas hoće li u meni pobijediti sportaš ili ova druga strana.'

Foto: NOVA TV

U novoj igri za plemenski imunitet u zelenom timu neće zaigrati Marko Ristić zbog zdravstvenih problema, dok će na poligonu brzina i preciznost ponovno biti presudni. Borbu bez popravnog ispita za totem plemenskog imuniteta otvorit će Ian Regvar i Njegoš Milović.

Foto: NOVA TV

Na vijeću će se otvoriti razgovor o teškim uvjetima u kampu i zahtjevnim poligonima, ali i o odgovornosti koju nosi ogrlica osobnog imuniteta, a koja je u žutom timu u rukama Marka Lambaše.

Ronald će još jednom ogoliti svoje emocije: 'Jednostavno mi je svaki trenutak kćer u glavi i sve se teže nosim s tim. Bio sam spreman na sve i to se vidi. Ništa mi nije teško, počevši od gladi do uvjeta u kojima živimo. Nikad nisam bio ovako dugo razdvojen od nje. Ne mogu zamisliti još jedan dan da je ne vidim. Želim ići doma, želim je vidjeti i biti joj blizu.'

Koji će tim odnijeti pobjedu ovoga puta, i tko će još uz Maju Čampar i Stefana Ostojića biti nominiran, doznajte večeras u novoj epizodi 'Survivora'.

Foto: NOVA TV