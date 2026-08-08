Ronaldo i Georgina ići će pred oltar ovog vikenda? Evo što se sve zna o raskošnom vjenčanju

Jedna od najglamuroznijih svadbi godine trebala bi se održati već ovog vikenda. Slavni nogometaš Cristiano Ronaldo i njegova Georgina navodno će reći sudbonosno 'da', i to nakon godine dana zaruka. Prošlog ljeta je na njenom prstu zasjao zaručnički prsten, a The Sun navodi kako se njegova vrijednost procjenjuje na više od tri milijuna dolara.

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Kako navode strani mediji, raskošno vjenčanje će se održati na Madeiri, gdje je Ronaldo odrastao. Vjenčat će se u katedrali u gradu Funchalu, a u koju može stati otprilike 800 ljudi. Od tamo će ići prema hotelu Savoy Palaca koji je udaljen svega pet minuta vožnje, gdje će se nastaviti slavlje.

Katedrala u Funchalu gdje bi se Ronaldo i Georgina trebali vjenčati | Foto: IMAGO/ARCHEOPIX/GRUBE/IMAGOSTOCK

Pretpostavlja se kako par i odsjeda tamo, odnosno u The Reserveu, koji je svojevrsni 'hotel unutar hotela' i nalazi se na višim katovima, a cijena jedne noći tamo kreće se od oko 1200 dolara. Sam hotel nudi nekoliko opcija gdje par može slaviti svoj veliki dan, među kojima je i sala u koju stane oko 1000 gostiju. A možda se prije svega odluče i dobro opustiti. Naime, spa koji hotel nudi jedan je od najvećih u Europi, a masaže i tretmani lica koštaju i po par stotina dolara.

Luksuzan hotel navodno će biti mjesto njihovog svadbenog slavlja | Foto: IMAGO/ARCHEOPIX/GRUBE/IMAGOSTOCK

Cristiano je ranije rekao kako planira veliko vjenčanje sa svojom odabranicom nakon Svjetskog prvenstva.

- Vjenčat ćemo se jer mislim da je sad pravo vrijeme za to. Ne samo zato što je majka moje djece, već zato što je ona osoba koju volim najviše - rekao je.

Brojne kritike na njen izgled

A koliko su jedno drugome podrška pokazala je i Georgina u posljednjoj objavi na Instagramu. Naime, nakon što su 'isplivale' njezine fotografije kako uživa sa svojom obitelji na jahti, našla se na meti brojnih kritika zbog svog izgleda. I odlučila se s njima obračunati. U opširnoj objavi je napisala i kako se požalila Cristianu zbog zlobnih komentara.

Foto: instagram

- Rekla sam mu: 'Brine me što me sada nazivaju debelom, jer živim od svog imidža'. A on mi je odgovorio: 'Ti ne živiš od svog izgleda. Ti živiš od onoga što jesi. Ti si divna žena. Lijepa, s prekrasnim tijelom, majka, dobra osoba, uspješna i netko tko živi život s ljubavlju. Što više možeš poželjeti? Normalno je da će ti neki zavidjeti' - napisala je i dodala kako ponekad svima treba netko tko će ih podsjetiti na ono što je zaista važno.