Kritizirali Georginu zbog njenog izgleda, ona im očitala lekciju! 'Ovo se događa svakog ljeta...'

Dok se sve više priča o vjenčanju koje se treba održati ovog vikenda, a na kojem bi Cristiano Ronaldo i njegova izabranica Georgina Rodriguez trebali reći sudbonosno 'da' nakon godina veze, njihova sreća je na društvenim mrežama pala u drugi plan kada su 'isplivale' Georginine fotografije s luksuzne jahte kraj Majorce.

Ona je u crnom bikiniju uživala na jahti, družila se s obitelji, rashladila se lubenicom... A fotografije su odmah postale predmet rasprave na društvenim mrežama i to zbog njezinog izgleda. Dok su je neki hvalili i obasipali komplimentima, našlo se i onih koji su kritizirali njezin izgled.

No Georgina se nakon toga oglasila na svojim društvenim mrežama te istaknula kako voli trenirati i voli svoje obline. Poslala je i vrlo snažnu poruku: 'Moje će se tijelo mijenjati, kao što se mijenja tijelo svake žene. I nadam se da će se nastaviti mijenjati još mnogo godina, jer će to značiti da i dalje živim'.

U objavi je navela i kako je majka šestero djece, među kojima su i tri djevojčice koje će jednog dana postati 'snažne žene. 'Ako postoji nešto čemu ih želim naučiti – zajedno s Crisom, na kojeg sam neizmjerno ponosna zbog vrijednosti koje prenosi kao otac i kao čovjek – onda je to da vrijednost osobe nikada ne smije ovisiti o njezinu izgledu ni o mišljenju potpunih stranaca. Ta mala doza pozitivne psihologije koju im nastojim pokloniti svakoga dana pomaže i meni da ostanem usmjerena u ovom svijetu punom privida', napisala je.

Dodala je i kako je o brojnim komentarima na svoje tijelo razgovarala i s voljenim zaručnikom.

Foto: instagram

- Rekla sam mu: 'Brine me što me sada nazivaju debelom, jer živim od svog imidža'. A on mi je odgovorio: 'Ti ne živiš od svog izgleda. Ti živiš od onoga što jesi. Ti si divna žena. Lijepa, s prekrasnim tijelom, majka, dobra osoba, uspješna i netko tko živi život s ljubavlju. Što više možeš poželjeti? Normalno je da će ti neki zavidjeti' - napisala je i dodala kako ponekad svima treba netko tko će ih podsjetiti na ono što je zaista važno.

- Zanimljivo je da se ovo događa svakoga ljeta. Svake godine moje tijelo ponovno postane tema. I tada se zapitam... Gdje je taj standard? Tko odlučuje koje tijelo je 'ispravno'? Zar doista još uvijek mislimo da sreća ima konfekcijski broj? - napisala je. U objavi je istaknula da trenira jer je to čini sretnom te da voli svoje obline i slobodu da 'živi u tijelu koje bira'.

Foto: instagram

- Za mene pravi uspjeh nikada nije bio uklopiti se u standard za koji nitko ni ne zna tko ga je osmislio. Pravi uspjeh je živjeti u miru. Okružiti se ljudima koje volim. Uživati u svojoj obitelji i prijatelji. Brinuti o svom zdravlju. Smijati se. Učiti. Živjeti - zaključila je.