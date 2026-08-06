Obavijesti

Show

Komentari 2
NE SRAMI SE OBLINA

Kritizirali Georginu zbog njenog izgleda, ona im očitala lekciju! 'Ovo se događa svakog ljeta...'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min
Kritizirali Georginu zbog njenog izgleda, ona im očitala lekciju! 'Ovo se događa svakog ljeta...'
4
Foto: instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nakon što su njezine fotografije s jahte izazvale burne rasprave na društvenim mrežama, gdje su neki i kritizirali njen izgled, oglasila se i sama Georgina s poduljom porukom...

Admiral

Dok se sve više priča o vjenčanju koje se treba održati ovog vikenda, a na kojem bi Cristiano Ronaldo i njegova izabranica Georgina Rodriguez trebali reći sudbonosno 'da' nakon godina veze, njihova sreća je na društvenim mrežama pala u drugi plan kada su 'isplivale' Georginine fotografije s luksuzne jahte kraj Majorce. 

Ona je u crnom bikiniju uživala na jahti, družila se s obitelji, rashladila se lubenicom... A fotografije su odmah postale predmet rasprave na društvenim mrežama i to zbog njezinog izgleda. Dok su je neki hvalili i obasipali komplimentima, našlo se i onih koji su kritizirali njezin izgled. 

UŽIVANCIJA USRED PLAVETNILA FOTO Ronaldo se oprašta od momačkog života. Procurili su detalji glamuroznog vjenčanja
FOTO Ronaldo se oprašta od momačkog života. Procurili su detalji glamuroznog vjenčanja

No Georgina se nakon toga oglasila na svojim društvenim mrežama te istaknula kako voli trenirati i voli svoje obline. Poslala je i vrlo snažnu poruku: 'Moje će se tijelo mijenjati, kao što se mijenja tijelo svake žene. I nadam se da će se nastaviti mijenjati još mnogo godina, jer će to značiti da i dalje živim'. 

U objavi je navela i kako je majka šestero djece, među kojima su i tri djevojčice koje će jednog dana postati 'snažne žene. 'Ako postoji nešto čemu ih želim naučiti – zajedno s Crisom, na kojeg sam neizmjerno ponosna zbog vrijednosti koje prenosi kao otac i kao čovjek – onda je to da vrijednost osobe nikada ne smije ovisiti o njezinu izgledu ni o mišljenju potpunih stranaca. Ta mala doza pozitivne psihologije koju im nastojim pokloniti svakoga dana pomaže i meni da ostanem usmjerena u ovom svijetu punom privida', napisala je. 

KAKVE MAŠINE FOTO 'MOJE IGRAČKE' Ronaldo pokazao superjurilice: Zavirite u garažu od desetke milijuna eura
FOTO 'MOJE IGRAČKE' Ronaldo pokazao superjurilice: Zavirite u garažu od desetke milijuna eura

Dodala je i kako je o brojnim komentarima na svoje tijelo razgovarala i s voljenim zaručnikom. 

Foto: instagram

- Rekla sam mu: 'Brine me što me sada nazivaju debelom, jer živim od svog imidža'. A on mi je odgovorio: 'Ti ne živiš od svog izgleda. Ti živiš od onoga što jesi. Ti si divna žena. Lijepa, s prekrasnim tijelom, majka, dobra osoba, uspješna i netko tko živi život s ljubavlju. Što više možeš poželjeti? Normalno je da će ti neki zavidjeti' - napisala je i dodala kako ponekad svima treba netko tko će ih podsjetiti na ono što je zaista važno. 

NE FALI NI PTIČJEG MLIJEKA FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura
FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura

- Zanimljivo je da se ovo događa svakoga ljeta. Svake godine moje tijelo ponovno postane tema. I tada se zapitam... Gdje je taj standard? Tko odlučuje koje tijelo je 'ispravno'? Zar doista još uvijek mislimo da sreća ima konfekcijski broj? - napisala je. U objavi je istaknula da trenira jer je to čini sretnom te da voli svoje obline i slobodu da 'živi u tijelu koje bira'. 

Foto: instagram

- Za mene pravi uspjeh nikada nije bio uklopiti se u standard za koji nitko ni ne zna tko ga je osmislio. Pravi uspjeh je živjeti u miru. Okružiti se ljudima koje volim. Uživati u svojoj obitelji i prijatelji. Brinuti o svom zdravlju. Smijati se. Učiti. Živjeti - zaključila je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ana iz 'Braka na prvu' danas je neprepoznatljiva: Odselila je iz Hrvatske, a ovako sad izgleda
'PREPOLOVILA' SE

Ana iz 'Braka na prvu' danas je neprepoznatljiva: Odselila je iz Hrvatske, a ovako sad izgleda

Anu Jakuš gledatelji su upoznali u četvrtoj sezoni RTL-ova showa 'Brak na prvu', u kojem su je eksperti spojili s Alenom Vlahovićem. No njihov odnos nije zaživio
FOTO Druga boja bikinija, isti učinak: Eva Longoria na plaži pipkala svoje zanosne obline
OČARAVAJUĆA 'KUĆANICA'

FOTO Druga boja bikinija, isti učinak: Eva Longoria na plaži pipkala svoje zanosne obline

'Očajna kućanica' Eva Longoria s partnerom i prijateljima uživa na odmoru u Španjolskoj. Na krcatoj plaži u Marbelli, glumica je plijenila pažnju svojom pojavom
Sjećate se Demi Rose? Povukla se iz javnosti, a sad ponovno pokazuje obline. Ovako izgleda
NAKON TRI GODINE

Sjećate se Demi Rose? Povukla se iz javnosti, a sad ponovno pokazuje obline. Ovako izgleda

Britanska ljepotica bila je veoma popularna na Instagramu gdje ju je pratilo 20 milijuna ljudi. I dalje ima isti broj pratitelja, iako je njena zadnja objava iz 2023. godine. Sada su ju fotografi 'ulovili' na Ibizi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026