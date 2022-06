Ronaldo ima milijune, a bio je škrtica s bivšim djevojkama: Spojevi su nam bili vrlo skromni

Foto: Instagram

Glumica, radijska voditeljica i bivša manekenka Gemma Atkinson (37) otkrila je detalje nekadašnje romanse s nogometašem Cristianom Ronaldom (37). Gemma i Cristiano izlazili su 2007. godine kada je on igrao za Manchester United. Bivša manekenka sada je na radiju 'Manchester Key 103' otkrila kako su izgledali njihovi spojevi. Izlaske sa slavnim nogometašem opisala je 'vrlo skromnima'. - Otišli bismo do moje kuće, popili šalicu čaja i gledali 'Only Fools and Horses'. Najiskrenija sam! Ne znam je li sada još u tome, ali činilo se da je tada zaista uživao - ispričala je ona, prenosi Daily Star. Priznala je i da su joj mediji nakon njihovog prekida nudili novac kako bi govorila o vezi s nogometašem, ali kaže da nije željela pristati na to. Gemma je sada zaručena za 31-godišnjeg Gorku Marqueza i zajedno imaju dvogodišnju kćer.