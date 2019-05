Ronaldova Georgina mamila je poglede na premijeri u Cannesu

Georgina Rodriguez (25), djevojka nogometaša Ronalda (34) došla je na filmski festival u Cannesu gdje je gledala premijeru filma 'Once Upon A Time... In Hollywood' Quentina Tarantina (56).

Foto: Profimedia

U crnoj, sjajnoj haljini dubokog izreza i bez naramenica ukrala je svu pažnju na crvenom tepihu kojim su prošli i holivudski zavodnici Leonardo DiCaprio (44) i Brad Pitt (55) koji u filmu tumače glavne uloge.

Foto: Profimedia

Film nas radnjom vraća u šezdesete, u Los Angeles, u zlatno doba Hollywooda za koji je Tarantino okupio najbolje glumce generacije, Leonarda DiCaprija, Brada Pitta, Margot Robbie, Al Pacina, Tima Rotha, Kurta Russella i mnoge druge... Ujedno je i nedavno preminuli glumac Luke Perry igrao svoju zadnju ulogu u ovom filmu.

Nakon premijere publika je Tarantina i ekipu počastila dugotrajnim pljeskom.