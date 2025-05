Ruben Van Gucht: Blanka je uz mene uvijek, imam njen portret

Poznati belgijski novinar Ruben Van Gucht nedavno je gostovao u podcastu 'Kad bi zidovi mogli govoriti' voditeljice Anje Daems, gdje je iskreno progovorio o kompleksnoj dinamici svog privatnog života. Tema razgovora bila je njegov otvoreni brak sa suprugom Blankom Vlašić, koja sa sinom Mondom živi u Splitu, dok Ruben već gotovo šest godina živi u Belgiji s partnericom, spisateljicom Charlotte van Looy.

Foto: Instagram / PROMO

Ruben ne skriva da način na koji vodi svoj privatni život često nailazi na nerazumijevanje.

- Razumijem da je ljudima teško to zamisliti jer su svoju djecu odgajali u drugačijoj situaciji. Onda mogu zamisliti da nije lako staviti se u potpuno drugačiju situaciju. Ali u konačnici me relativno malo ili me nimalo ne zanima razumiju li drugi tu situaciju ili ne - rekao je, naglašavajući kako je uvijek bio neovisan.

- S 21 godinom sam se odselio iz roditeljskog doma. Svaki put kad bi došlo do prekida s partnericom i kad bih morao nekako premostiti četiri mjeseca, tražio bih drugo rješenje, umjesto da se vratim kući - dodao je.

Iako više ne žive zajedno, Ruben i Blanka i dalje njeguju snažnu emocionalnu povezanost.

Foto: Instagram

- Ona nije fizički prisutna u mom životu svaki dan, ali se svako jutro budim s njom - otkrio je i dodao da u dnevnoj sobi ima veliki portret Blanke. Prisjetio se i kako su se upoznali, krajem Blankine sportske karijere, na snimanju emisije 'De kleedkamer'. Njihova veza započela je tek nakon što je Ruben izašao iz prethodnog braka.

- Bili smo u istoj fazi života. Bila je stabilna u životu, ja sam bio stabilan u životu. Obećali smo da ćemo se brinuti jedno o drugome - rekao je Ruben, dodajući kako su oboje tada bili u stabilnoj životnoj fazi i spremni na roditeljstvo. Iako žive u različitim zemljama, svakodnevno je povezan sa sinom Mondom putem FaceTimea.

- S Blankom razgovaram na engleskom, a s Mondom na nizozemskom. Hrvatski još ne govori, ali razumije nekoliko riječi - objasnio je.

Priznao je i da se u početku nije lako snašao u ulozi oca.

Foto: Instagram/Blanka Vlašić

- Ta prva tri do četiri mjeseca, ili čak prvih šest mjeseci, još uvijek sam tragao za svojom ulogom. Dijete je u tom trenutku toliko ovisno o majci da se pitate 'Koja je moja dodana vrijednost?' - rekao je.

Unatoč životu na dvije adrese, Ruben tvrdi da između njega i Blanke postoji duboko povjerenje i dogovor. Vjeruje da će, kako Mondo bude rastao, obitelj sve više vremena provoditi zajedno, i to u Belgiji, gdje su, kaže, uvijek dobrodošli.