Rubina zaintrigirala objavom! Ispala iz 'Savršenog' i odlučila se na veliku promjenu u životu?

Rubina Dedić iz Sarajeva ispala je iz 'Gospodina Savršenog' nakon što na ceremoniji ruža nije ostala niti jedna za nju. Ova fitness instruktorica se sada, sudeći prema objavama, odlučila na veliku promjenu
Rubina je u 'Gospodinu Savršenom' ostala bez ruže i otišla iz showa.
Izgleda da nisam pogriješila od samog početka, rekla je tada Rubina
Život se nastavlja, nije svijet toliko propao. A on će se kajati kad-tad, kad bude vidio moje izjave. Tad nek mi se ne javlja. Umro je za mene, rekla je nakon odlaska iz vile.
Iako je u 'Savršenom' bila kratko, popularnost na društvenim mrežama joj je porasla te danas ima više od 10 tisuća pratitelja na Instagramu.
A upravo je na toj društvenoj mreži otkrila i da je u Dubaiju. Čini se kako nije samo na putovanju, jer je u opisu svojeg profila navela 'Dubai' uz emotikon kuće, čime je dala naslutiti da se preselila.
Iako provokativna, za sebe je ranije rekla kako u ljubavi jako cijeni odanost te da je vrlo posvećena partneru kada se istinski zaljubi
Veoma je direktna, a ne djeluje kao da će igrati sporednu ulogu u potrazi za ljubavlju
Iskreno, više se vodim emocijama. Kad moje srce kaže 'hoću', moj mozak možda kaže 'nemoj', ali tako uvijek bude. Što moje srce osjeća u tom trenutku, ja to i uradim, rekla je
Sudeći prema društvenim mrežama, Rubina je trenerica i obožava provoditi vrijeme u teretani
