Rumunjsku pjesmu za Eurosong kritiziraju zbog stihova: 'Radi se o jako opasnoj 18+ praksi...'

Rumunjska predstavnica na Eurosongu 2026., Alexandra Capitanescu, našla se u središtu medijske pozornosti zbog kontroverznog teksta svoje pjesme "Choke Me". Dok se pjevačica priprema za nastup u Beču, kritičari tvrde da stihovi normaliziraju opasne seksualne prakse, no ona ustraje u tome da je riječ o metafori za unutarnju borbu i osobni pritisak.

Pjesma koja je izazvala buru reakcija

Alexandra Capitanescu, pobjednica jedanaeste sezone rumunjskog "The Voicea", predstavljat će svoju zemlju u drugom polufinalu Eurosonga u četvrtak, 14. svibnja. Njezina pjesma sadrži stih "Choke Me" (Uguši me) koji se ponavlja čak 30 puta. Uz to, stihovi poput "teško je disati" i "učini da mi pluća eksplodiraju" izazvali su oštre reakcije.

Kritičari su osudili poruku koju pjesma prenosi, navodeći da aludira na seksualnu strangulaciju i opasnosti povezane s tom praksom. Ova rasprava događa se u vrijeme rastuće zabrinutosti zbog normalizacije opasnih činova, često potaknute njihovim prikazom u pornografiji i drugim medijima. Među najglasnijim kritičarima je Clare McGlynn, profesorica prava na Sveučilištu Durham i autorica knjige o ekstremnoj pornografiji.

​- Ponavljanje poruke "uguši me" pokazuje alarmantno zanemarivanje zdravlja i dobrobiti mladih žena - izjavila je McGlynn za The Guardian.

​- Pjesma, kao i njen odabir od strane Rumunjske i Eurosonga, predstavlja nepromišljenu normalizaciju opasne prakse. To je poigravanje sa životima mladih žena. Novi medicinski dokazi pokazuju da učestala seksualna strangulacija uzrokuje oštećenje mozga kod mladih žena.

Obrana pjevačice: "Pjesma se ne odnosi na muškarca"

Usprkos kritikama, Capitanescu odlučno brani umjetničku vrijednost i poruku svoje pjesme. Prošlog je tjedna izjavila kako pjesma govori o univerzalnom ljudskom osjećaju i snazi da se nadiđu vlastita ograničenja.

​- Sviđalo se to nekome ili ne, to smo mi. Za umjetnika je najvažnije da svoje osjećaje može pretočiti u glazbu i to je ono što želimo raditi. Pjesma se ne odnosi na muškarca ili romantičnu ljubav, već samo na nas i na osjećaje svakog ljudskog bića. I o snazi da nadiđete svoje granice i budete najbolja verzija sebe - rekla je, prenosi LADbible.

Foto: Lisa Leutner

U ranijoj izjavi na društvenim mrežama, pjevačica je istaknula kako "poštuje svako mišljenje", ali i "duboko vjeruje u slobodu izražavanja složenih emocija kroz umjetnost".

"Pjesma 'Choke Me' metafora je za pritisak koji si ponekad sami namećemo. Govori o unutarnjim strahovima, sumnji u sebe i osjećaju emocionalne zagušenosti vlastitim očekivanjima. Nikada nije trebala predstavljati ništa seksualno", napisala je Capitanescu. "Kao autorica, često koristim simboliku kako bih oblikovala osjećaje koje je teško izravno objasniti. Ova pjesma odražava teret određenih emocionalnih borbi i put ka ponovnom osvajanju vlastitog glasa i autonomije."

Njezin stav podržala je i rumunjska nacionalna televizija (TVR), navodeći da je scenski nastup osmišljen kako bi istaknuo metaforičku prirodu poruke i spriječio doslovno tumačenje.

Europska radiodifuzijska unija (EBU), organizator Eurosonga, ocijenila je pjesmu prihvatljivom za natjecanje. Potvrdili su da im je rumunjska delegacija pojasnila značenje stihova te da su zadovoljni što pjesma udovoljava pravilima natjecanja. Povijest Eurosonga pamti brojne kontroverzne nastupe, a EBU ima stroga pravila protiv političkih poruka, zbog kojih su u prošlosti tražili izmjene tekstova.

*uz korištenje AI-ja

