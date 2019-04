Runda šale, runda ujedinjenja i bolna istina, a mrtvi napreduju

OPREZ, SPOJLERI...

Nakon 20. mjeseci napokon smo dočekali novu epizodu 'Igre prijestolja'. Po prije postavljenim standardima, bilo je ovo atipična epizoda. A kad to kažemo, mislimo na umiranje glavnih likova. Osim par anonimaca i nekoliko koza, nije bilo stradalih.

Bila je to epizoda s više šala nego što su imale cijele prethodne sezone, jer kako se smrt bliži, onda ljudima osim smijeha malo toga preostaje. Bila je to i epizoda ujedinjenja. Arya Stark prvi put je vidjela Hounda otkad ga je ostavila da umre, Jon se opet sreo s braćom i sestrama kao i sa Samwellom, Tyrion je prvi put vidio Sansu od Joffreyjeva vjenčanja, dok su Theonu Greyjoyu opet, barem iz prikazanog, narasla mu**.

Ali nije da nije bilo drame. Jon je naivno očekivao kako će se njegova 'sestra' Sansa i njegova kraljica/ljubavnica/teta Daenerys slagati, što se nije dogodilo. Zbog toga, tj. odricanja krune sjevera, ostao je bez nekoliko saveznika, ali i dalje stoji iza svoje odluke. I dok se Jon bavio problemima incesta, njegova sestra Arya, sad kad je napokon na koliko-toliko sigurnome, pokazala je svoje umijeće flertovanja, što je šokiralo dio gledatelja. Nije to bio jedini flert u epizodi, naš Jon Snow ljubio se s Daenerys, dok je njezin zmaj sve to promatrao... Kasnije je napokon saznao da ljubi tetu, ali još nismo stiglo vidjeti reakciju na to. E da, jedno ujedinjenje smo zaboravili. Bran i Jaime vidjeli su se po prvi put otkad ga je Lannister bacio u smrt. Hordu bijelih šetača nismo vidjeli. Oni samo hodaju dalje kako bi poubijali sve ljude...

Poznavajući Georga R.R Martina, ova epizoda je bila tu da nas uljulja, tako da već od iduće se možemo oprostiti od nekoliko likova. Jer ostalo je samo pet epizoda.

