Russell Crowe izjavio je da se ne planira više ženiti: 'Mi smo jako sretni. Zašto to kvariti brakom?'

Poznati glumac Russell Crowe iznenadio je obožavatelje kada je u intervjuu za australski '60 Minutes' prošle nedjelje izjavio da se ne planira više ženiti. Filmski 'gladijator' već je neko vrijeme u vezi s 28 godina mlađom Britney Theriot.

Budući da su u javnosti počele kružiti glasine da se slavni par sprema stati pred oltar, Crowe je voditelju Karlu Stefanovicu rekao: 'Sve te vijesti izlaze i govore kako smo Britney i ja zaručeni i da ću se ponovno oženiti'. Unatoč tome, glumac je opovrgnuo glasine i rekao kao njih dvoje imaju divnu vezu koju ne žele upropastiti.

Foto: MEXD

'Mi smo jako, jako dobri prijatelji, i imamo prekrasnu vezu. Moj život je jako sretan i veseo trenutno - zašto uništiti to vjenčanjem?', objasnio je Crowe. 'Znam kako to može ići i kamo može ići. Tako da ne moram ići na to mjesto', nastavio je glumac referirajući se na svoj brak s bivšom suprugom Danielle Spencer.

'Znate li kako je romantično biti dečko i cura? Gdje god da jeste u svijetu, znaš?', odgovorio je glumac na šaljivo pitanje voditelja: 'Gdje je romantika u Vama?'. Glumac je također priznao da on i njegova djevojka sve rade zajedno dodavši: 'Jako smo sretni, čovječe. To je jako pozitivan život'.

Foto: MEXD

Unatoč tome što se može zaključiti da je par izuzetno zaljubljen, Russell Crow jasno je potvrdio svoju izjavu da više ne planira ulaziti u brak: 'Ali ne, neću se ponovno oženiti. Napraviti to jednom je cool, super, znate. Ali ne želim to učiniti ponovno'.

Glumac i Theriot zajedno su od 2020. godine, a navodno su se upoznali još 2013. prilikom snimanja filma 'Slomljeni grad'. Djevojka slavnog Crowea i sama se svojedobno bavila glumom, a trenutno radi kao agentica za nekretnine. Glasine o njihovoj vezi započele su kada su zajedno snimljeni na teniskom meču u Sydneyju.