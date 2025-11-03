Popularni glumac u vezi je s dosta mlađom djevojkom, a u jednom je razgovoru otkrio kako, unatoč glasinama, ne planiraju izreći 'sudbonosno da'
Russell Crowe izjavio je da se ne planira više ženiti: 'Mi smo jako sretni. Zašto to kvariti brakom?'
Poznati glumac Russell Crowe iznenadio je obožavatelje kada je u intervjuu za australski '60 Minutes' prošle nedjelje izjavio da se ne planira više ženiti. Filmski 'gladijator' već je neko vrijeme u vezi s 28 godina mlađom Britney Theriot.
Budući da su u javnosti počele kružiti glasine da se slavni par sprema stati pred oltar, Crowe je voditelju Karlu Stefanovicu rekao: 'Sve te vijesti izlaze i govore kako smo Britney i ja zaručeni i da ću se ponovno oženiti'. Unatoč tome, glumac je opovrgnuo glasine i rekao kao njih dvoje imaju divnu vezu koju ne žele upropastiti.
'Mi smo jako, jako dobri prijatelji, i imamo prekrasnu vezu. Moj život je jako sretan i veseo trenutno - zašto uništiti to vjenčanjem?', objasnio je Crowe. 'Znam kako to može ići i kamo može ići. Tako da ne moram ići na to mjesto', nastavio je glumac referirajući se na svoj brak s bivšom suprugom Danielle Spencer.
'Znate li kako je romantično biti dečko i cura? Gdje god da jeste u svijetu, znaš?', odgovorio je glumac na šaljivo pitanje voditelja: 'Gdje je romantika u Vama?'. Glumac je također priznao da on i njegova djevojka sve rade zajedno dodavši: 'Jako smo sretni, čovječe. To je jako pozitivan život'.
Unatoč tome što se može zaključiti da je par izuzetno zaljubljen, Russell Crow jasno je potvrdio svoju izjavu da više ne planira ulaziti u brak: 'Ali ne, neću se ponovno oženiti. Napraviti to jednom je cool, super, znate. Ali ne želim to učiniti ponovno'.
Glumac i Theriot zajedno su od 2020. godine, a navodno su se upoznali još 2013. prilikom snimanja filma 'Slomljeni grad'. Djevojka slavnog Crowea i sama se svojedobno bavila glumom, a trenutno radi kao agentica za nekretnine. Glasine o njihovoj vezi započele su kada su zajedno snimljeni na teniskom meču u Sydneyju.
