NIJE GA ŠTEDIO

Russell Crowe opleo po novom 'Gladijatoru': 'Krivo su shvatili, Maximus uopće nije takav lik!'

Piše Nadia Reškovac,
Foto: YouTube/Screenshot/Cult Collections

Russell Crowe žestoko je kritizirao 'Gladijator 2', tvrdeći da nastavak potpuno promašuje moralnu srž njegova lika Maximusa i da autori uopće nisu razumjeli što je prvi film učinilo posebnim

Slavni oskarovac Russell Crowe (61) oštro je kritizirao film 'Gladijator 2' iz 2024. godine. U nedavnom intervjuu za australski Triple J rekao je da nastavak 'nema veze' s onim što je prvog Gladijatora učinilo posebnim i da je potpuno promašio lik Maximusa.

- Ni ne moramo izgovarati ime tog nastavka. Ljudi koji su ga radili nisu shvatili što je prvi film učinilo posebnim. Nije to bila pompa ni akcija, nego moralna srž - rekao je glumac.

Foto: screenshot/Youtube

Prisjetio se i borbe na snimanju originala.

- Stalno su pokušavali ubaciti scene seksa. To Maximusu oduzima snagu - tvrdi Crowe.

Najviše ga je naljutila sugestija da je Maximus otac Luciusa (Paul Mescal), i to navodno izvan braka.

- Dakle, dok voli svoju ženu, spava s drugom? O čemu pričate? To je ludost - rekao je.

Dodao je i da mu žene u Europi prilaze i žale se na taj detalj.'Kažem im: ‘Nisam to bio ja!’' našalio se.

Foto: YouTube

Dok kritičari hvale glumačke izvedbe i spektakl, mnogi fanovi se slažu s Croweom

- Ovaj nastavak nije dorastao prvom - pišu na društvenim mrežama.

Crowe je ranije rekao da mu je 'neugodno' što se snima novi film u kojem, kao lik koji je već mrtav, nema nikakav utjecaj. Čini se da mu je Maximus i nakon 25 godina i dalje vrlo važna tema.

