Russell Crowe požalio jer nije glumio Casha u 'Hodu po rubu'

Američki glumac Russell Crowe (55) otkrio je kako najviše žali što je odbio ulogu Johnnyja Casha u biografskom filmu iz 2005. godine. Glavnu ulogu u uspješnici 'Hod po rubu' igrao je Joaquin Phoenix (44), a uz njega se pojavila i Reese Witherspoon (43) u ulozi June Carter.

Crowe je za australsku radiopostaju Nova FM's također otkrio kako ne žali zbog propuštene uloge u trilogiji 'Gospodar prstenova' koja bi mu donijela 100 milijuna dolara zarade.

- Bio sam u sukobu sa samim sobom, iako sam mislio da je to prava uloga za mene. Još kao dječak svirao sam i pjevao Cashove pjesme. No, u tom trenutku sam osjećao da to nisam zaslužio. Osjećao sam da bi isključivo zbog Casha zaradio nominacije za Grammy, a tada mi se to činilo krivim - izjavio je glumac.

Phoenix je na kraju za tu ulogu zaradio nominacije za nagrade Oscar i Zlatni globus u konkurenciji za najboljeg glumca.

- Svjestan sam da je on jedan od najboljih glumaca i ne čudi me da je odlično odradio ulogu - rekao je Crowe o Phoenixu.

'Hod po rubu' zaradio je 266 milijuna dolara, a Reese Witherspoon za ulogu June dobila je Oscara.