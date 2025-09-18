Ruže je ostavila u 'Savršenom', sad ide po pregaču: Savannah večeras stiže u 'MasterChef!'

Nove prilike, kušanja i zanimljiva iskustva donijet će četvrta po redu audicijska epizoda 'MasterChefa' u kojoj će novi kandidati stati pred sudački trojac - Stjepana Vukadina, Gorana Kočiša i Maria Mihelja. Neki će se vratiti nakon prijašnjih pokušaja, drugi će prvi put stati pred poznata lica, a svaki od njih donijet će vlastitu kulinarsku kreaciju koju će pripremiti ispred žirija.

Sandra Pajić Andrijašević s Lastova vraća se na MasterChef audiciju nakon tri godine, ponovno u potrazi za ispunjenjem vlastitog sna. Ovaj put žiriju će pripremiti rižu s umakom od avokada i pohanog brancina, uz dodatak kruha koji će sama ispeći.

- Ovo radim iz ljubavi prema svom djetetu, prema novoj ljubavi i prema kuhanju - objasnit će Sandra svoju odluku za povratak. No u trenucima završnice pojavit će se sumnja je li sve stigla dovršiti.

Foto: Luka Dubroja

U kuhinji će se predstaviti i kineziolog Vjekoslav Krsnik iz Zagreba. Uz rižoto s čvarcima, žiriju će predati i popis vježbi koje će im, kako kaže, pomoći da održe formu. Popisom vježbi napisanih na šaljiv način, koje će im uručiti na audiciji, Vjekoslav će zabaviti i nasmijati žiri.

- Dok ja kuham vi možete malo proučiti vježbe koje sam napisao - reći će im i predati personalizirane vježbe pojedinačno za Stjepana, Gorana i Maria.

Foto: Luka Dubroja

Mlada Antonela Jakovljević iz Čapljine pripremit će rižoto s junećim butom.

- Već dugo imam želju da se prijavim na MasterChef. Ali nisam imala podršku za to, Sada imam podršku - reći će. Trema će je voditi do malih pogrešaka, no hoće li to utjecati na presudnu odluku žirija, tek ćemo doznati.

Foto: Luka Dubroja

Na audiciju će doći i Amerikanka Savanah Muller, koju gledatelji pamte i iz četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni', gdje se borila za naklonost Šime Eleza i Miloša Mićovića. Pred žiri će donijeti birra tacose sa sporo kuhanom govedinom.

- To je jelo mojih španjolskih predaka - objasnit će Savanah.

Foto: Luka Dubroja

Nove kuhinjske avanture otkrit će tko će ostaviti dojam na iskusne chefove i time zaraditi svoju ulaznicu u bootcamp na kojem će se boriti za ulazak u timove žirija.