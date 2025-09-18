Obavijesti

Show

Komentari 0
Od ljubavnih igara do kulinarskih dvoboja

Ruže je ostavila u 'Savršenom', sad ide po pregaču: Savannah večeras stiže u 'MasterChef!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ruže je ostavila u 'Savršenom', sad ide po pregaču: Savannah večeras stiže u 'MasterChef!'
6
Foto: RTL/NOVA TV

Na audiciju će doći i Amerikanka Savanah Muller, koju gledatelji pamte i iz četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni', gdje se borila za naklonost Šime Eleza i Miloša Mićovića. Pred žiri će donijeti birra tacose

Nove prilike, kušanja i zanimljiva iskustva donijet će četvrta po redu audicijska epizoda 'MasterChefa' u kojoj će novi kandidati stati pred sudački trojac - Stjepana Vukadina, Gorana Kočiša i Maria Mihelja. Neki će se vratiti nakon prijašnjih pokušaja, drugi će prvi put stati pred poznata lica, a svaki od njih donijet će vlastitu kulinarsku kreaciju koju će pripremiti ispred žirija.

SUZE U MASTERCHEFU Tatjana osvojila pregaču pa zaplakala: Ovakvu priliku da okrenem život čekam jako dugo
Tatjana osvojila pregaču pa zaplakala: Ovakvu priliku da okrenem život čekam jako dugo

Sandra Pajić Andrijašević s Lastova vraća se na MasterChef audiciju nakon tri godine, ponovno u potrazi za ispunjenjem vlastitog sna. Ovaj put žiriju će pripremiti rižu s umakom od avokada i pohanog brancina, uz dodatak kruha koji će sama ispeći.

- Ovo radim iz ljubavi prema svom djetetu, prema novoj ljubavi i prema kuhanju - objasnit će Sandra svoju odluku za povratak. No u trenucima završnice pojavit će se sumnja je li sve stigla dovršiti.

Foto: Luka Dubroja

U kuhinji će se predstaviti i kineziolog Vjekoslav Krsnik iz Zagreba. Uz rižoto s čvarcima, žiriju će predati i popis vježbi koje će im, kako kaže, pomoći da održe formu. Popisom vježbi napisanih na šaljiv način, koje će im uručiti na audiciji, Vjekoslav će zabaviti i nasmijati žiri.

- Dok ja kuham vi možete malo proučiti vježbe koje sam napisao - reći će im i predati personalizirane vježbe pojedinačno za Stjepana, Gorana i Maria.

Foto: Luka Dubroja

Mlada Antonela Jakovljević iz Čapljine pripremit će rižoto s junećim butom.

- Već dugo imam želju da se prijavim na MasterChef. Ali nisam imala podršku za to, Sada imam podršku - reći će. Trema će je voditi do malih pogrešaka, no hoće li to utjecati na presudnu odluku žirija, tek ćemo doznati.

Foto: Luka Dubroja

Na audiciju će doći i Amerikanka Savanah Muller, koju gledatelji pamte i iz četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni', gdje se borila za naklonost Šime Eleza i Miloša Mićovića. Pred žiri će donijeti birra tacose sa sporo kuhanom govedinom.

- To je jelo mojih španjolskih predaka - objasnit će Savanah.

Foto: Luka Dubroja

Nove kuhinjske avanture otkrit će tko će ostaviti dojam na iskusne chefove i time zaraditi svoju ulaznicu u bootcamp na kojem će se boriti za ulazak u timove žirija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Princeza sapunica' ljubi našeg skladatelja, razvela se dvaput. Bila bi odvjetnica da nije glume
ŽIVOT KROZ SLIKE

'Princeza sapunica' ljubi našeg skladatelja, razvela se dvaput. Bila bi odvjetnica da nije glume

Jelena Perčin je ostvarila brojne zapažene uloge u domaćim serijama poput 'Zabranjene ljubavi', 'Dobre namjere' i 'Kud puklo da puklo'. Iza sebe ima dva razvoda i troje djece. Danas ljubi glazbenika Antu Gelu
Poruka između redaka za Šimu Eleza? Maja Šuput otkrila je što nikada ne bi trpila u vezi...
GRANICE SU JASNE

Poruka između redaka za Šimu Eleza? Maja Šuput otkrila je što nikada ne bi trpila u vezi...

Već se mjesecima nagađa da je razlog njezina sjaja i dobrog raspoloženja novi muškarac u životu. I to nitko drugi nego markantni Šime Elez, aktualni 'Gospodin Savršeni'
FOTO Minea 'zapalila' Lisinski: Pogledajte tko je s njom slavio rođendan i 30 godina karijere
VELIKI NASTUP

FOTO Minea 'zapalila' Lisinski: Pogledajte tko je s njom slavio rođendan i 30 godina karijere

Renata Končić Minea u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u srijedu je koncertom proslavila 48. rođendan, ali i 30 godina glazbene karijere, a na slavlje su joj stigli i brojni poznati

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025