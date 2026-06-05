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SVESTRANA GLAZBENICA

Ružica je bila u The Voice, a za 'Psihopata' joj je trebao i dečko

Piše Davor Lugarić,
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Ružica je bila u The Voice, a za 'Psihopata' joj je trebao i dečko
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Foto: PROMO

Ružica Čović nedavno je izdala novu pjesmu i spot. U spotu glumi i njezin dečko

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Prije sedam godina Ružica Čović iz Tučepa bila je u trećoj sezoni showa "The Voice", u timu Ivana Dečaka. Otkrila je tih dana kako govori osam jezika, svira mandolinu i gitaru, da je počela pjevati uz djeda...

Foto: PROMO

Nakon debitantske "Pusti me da izgorim", u svojoj se drugoj autorskoj pjesmi naziva "Psihopat", koju je nedavno objavila, usudila opjevati nezgodnu temu ljubavnog odnosa koji je jedno na van, a nešto sasvim drugo ispod šarene fasade.

- Volim glazbu koja dira ili u živac ili u srce - inatom, zvukom, porukom... Volim krajnost i odvažnost, kako privatno, tako i u glazbi. 'Psihopat' je nastao iz jedne poznate priče - žena očekuje ljubav i obećanu bajku, a dobije dašak stvarnosti, zapravo sve ono što ostane neizgovoreno u odnosima - otkrila je glazbenica.

Foto: PROMO

Pjesmu prati atraktivan videospot "živopisnog kolorita, odlično osmišljene radnje i spektakularne scenografije".

- Sve u spotu je pažljivo osmišljeno do najsitnijih detalja. Namjerno smo spojili šarenilo, fashion i glam s mojim mračnim alter egom. Htjela sam pokazati koliko se žene često trude izgledati savršeno dok u glavi vode potpuno drugi film - rekla je Ružica.

Foto: PROMO

U spotu glumi i njezin dečko.

- Zato mi je bilo genijalno da upravo on bude dio spota. Ljudi će sigurno tražiti skrivene poruke i teorije, a meni je baš ta granica između stvarnosti i igre bila najzabavniji dio cijeloga projekta - rekla je Ružica.

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