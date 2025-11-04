Ružica Maurus o nadolazećoj 'Sevdah večeri': 'Želim da nas koncert odvede u lijepe emocije'

U petak, 7. studenoga, s početkom u 21 sat, Klub Kazališta Komedija bit će ispunjen emocijom, glasom i dušom – jer se na pozornicu vraća Ružica Maurus s koncertom 'Večer sevdaha'. Treći je to po redu koncert mlade glumice i pjevačice, uz klavirsku pratnju Tomislava Parmaća te uz nove glazbene suradnike - Doriana Milinkovića, Nevena Šverka i Tiju Miljanović, ali i Martin Kosovec.

- Ima promjena! Ovoga puta koncert će biti dramaturški nešto drugačiji, zbog čega smo posebno uzbuđeni, a na repertoaru su se ovaj put našle I neke nove pjesme koje do sada nismo izvodili. Bit će i proširenja u sastavu - otkrila je Ružica.

Na pitanje kako je došlo do suradnje s novim glazbenicima, Maurus otkriva da sve zapravo proizlazi iz prijateljstva i pozitivne energije.

- Tomislav Parmać i ja znamo se već dugo, upoznali smo se na audiciji u Kazalištu Komedija gdje on već dugi niz godina radi kao kućni korepetitor, na prvu smo 'kliknuli' I počeli zajedno raditi koncerte. Došli smo na ideju da ovaj put pozovemo još muzičara kako bismo upotpunili priču I slušateljima ponudili nešto novo, pa smo tako pozvali Nevena Šverka na violončelu I Doriana Milinkovića na klarinetu. Uz njih, kao gost večeri pridružit će nam se mlada pjevačica I kantautorica Tia Miljanović koja će također izvesti nekoliko pjesama. - rekla je Ružica.

Naglasila je i koji je razlog da baš izabere Sevdah.

-Bilo da se radi o glazbi ili glumi uvijek biram raditi on što će dotaknuti ljude u publici. To je sevdah - autentičan, slojeviti i emotivan. Kad ga slušaš teško je ostati ravnodušan. Ima posebnu emociju u tekstu, a melodija to dodatno naglašava - istaknula je Maurus.

Kad je riječ o odabiru omiljene pjesme, priznaje da joj je teško odlučiti.

- Dosta mi je teško izdvojiti samo jednu. Sve ih volim, sve su divne. Nekad to bude jedna, drugi put druga... treći put neka deseta. Zbog toga uvijek imam problema s biranjem repertoara - smije se Ružica.

Publika ju je nedavno gledala i u popularnoj seriji 'Kumovi', a upravo joj gluma pomaže i u interpretaciji pjesama.

- Gluma zasigurno ima ulogu I u pripremi I u izvedbama. Trudim se osjetiti I publiku I muzičare I sebe, te biti prisutna u trenutku, volim interakciju s publikom za vrijeme koncerta. - pojasnila je Ružica.

Ružica ne zaboravlja ni one koji je podržavaju - obitelj i prijatelje.

- Moja obitelj me u svemu podržava. Imam veliku obitelj- mama, tata i tri brata i tri sestre, a tu su i šogorica, šogori i nećaci. Puno nas je. Prisutni su na svim mojim premijerama i koncertima. Na ovaj će doći moje sestre Ines, Jelena i najmlađa sestra Sara s kojom živim u Zagrebu. Ona je moj veliki oslonac kad su u pitanju pripreme i nastupi. Moram naglasiti da su mi velika podrška i moji prijatelji Vid Ćosić, Nika Barišić i Lena Medar koji nikad ne propuštaju niti jedan koncert te moja profesorica Mare Sesardić - govori s osmijehom Ružica.

Za kraj otkriva i ekskluzivu.

- U siječnju izlazi moj prvi singl, koji će biti na tragu sevdaha, ali u modernijem ruhu. Tekst su napisali Jan Jakovljev i Anja Grahovac, a za glazbu i aranžman bio je zadužen Nikša Bratoš, no nešto više ćemo kad za to dođe vrijeme otkrila je Ružica . Osim toga, u prosincu je čeka, u njenom matičnom Kazalištu, Komedija, premijera predstave 'Ponos i predrasude', a u veljači i premijera mjuzikla 'Radio Dubrava u režiji Krešimira Dolenčića, a za koji glazbu radi Jasenko Houra. Bit će to mjuzikl najvećih hitova Prljavog kazališta. - Publici koja dolazi jako sam zahvalna. Onima koji možda još nisu kupili kartu poručujem da pruže sevdahu priliku. Vjerujem da će to biti jedna lijepa, emotivna večer - zaključila je Maurus.