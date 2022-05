Ružica u 'Večeri za 5 na selu' za vrijeme večere rekla da ne voli kuhati, a gošće ju podržale...

Ovaj će tjedan u 'Večeri za 5 na selu' kuhati pet kandidatkinja, a prva od njih bila je iz mjesta Prugovac u sastavu općine Kloštar Podravski.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ružica je po zanimanju komercijalistica, a u goste su joj došle domaćica Lidija, kuharica Željka, medicinska sestra Ivana i umirovljenica Jadranka za koje je pripremila jelovnik koji se sastojao od predjela naziva Žutilo na tanjuru, glavnog jela Svi vole šareno i deserta Dječja radost.

Gošće su za početak uživale u juhi od tikve i batata koju je domaćica prvi put spravljala, baš kao i zečetinu, koja joj je također odlično ispala, a za desert se pobrinula Ružičina kći Nina, koja je dobila same komplimente za svoju tortu od čokolade i šumskog voća.

Prva ovotjedna domaćica ostavila je dojam vedre osobe, a na početku večeri gošće su za zdravicu odabrale domaći kruškovac koje prave Ružičine kćeri.

- Kruškovac je imao solidan okus, nekad su ga žene pravile intenzivnijeg, ali ovo je prilagođeno suvremenim trendovima - rekla je Jadranka.

Ružica je za predjelo poslužila juhu od tikve i batata i priznala gošćama kako ju je prvi put pravila.

- To mi se svidjelo zato što je to bilo vrlo hrabro od nje i to je samo jedan plus - rekla je Ivana.

- Okus je bio jako dobar, sve je dobro pogođeno, namirnice uravnotežene, slano koliko treba - dodala je Jadranka.

Kad je kušala, Ivani se svidio i okus, baš kao i Željki, no ne i Lidiji koja smatra kako juha ne može biti predjelo. Zečetinu s povrćem domaćica je poslužila za glavno jelo, a svima se svidio šareni izgled tanjura.

- Povrće je bilo sočno, a meso je bilo malo tvrđe i suho, možda zbog stajanja…, ali sve u svemu, bilo je fino i ukusno - rekla je Lidija.

- Zec je bio upravo onakav kakav treba biti - mekan, sočan, s finim okusom ružmarina, nije bio preslan, svidio mi se - komentirala je Jadranka.

Željki je sve bilo sočno i ukusno, a Ivana ima ljubimca kunića pa joj nije bilo svejedno što je poslužena zečetina, no ipak je probala meso.

Najstarija kći domaćice pravila je tortu sa šumskim voćem i čokoladom, što je Ružica priznala gošćama, koje joj to nisu zamjerile nego im je bilo jako simpatično.

- Okusom je desert bio dobar, bilo je lagano - rekla je Ivana, a s njom se složila i Željka. Naposljetku su sve gošće pohvalile Ninu koja je i pravila tortu, naslikala slike za darove, a na kraju večere i zasvirala na tamburici!

Za svoju večeru Ružica je dobila dvije desetke od Jadranke i Željke kojima se jako svidio jelovnik, Ivana je dala devetku zato što joj je desert bio previše jednostavan, a najkritičnija gošća bila je Lidija koja je dala osmicu.

- Sve je bilo ukusno, ali zec je bio malo tvrđi - objasnila je Lidija.

Sutra kuha Lidija koja je ostalim kandidatkinjama otkrila da je vrsna slastičarka pa se svi vesele nekom super desertu, a hoće li tako i biti - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu' od 20.15 sati na RTL-u.

