<p><strong>Antonija Beščec</strong> (29) i <strong>Srećko Ponjavic </strong>(34) upoznali su se u 11. međunarodnoj sezoni showa 'Ljubav je na selu'. Ona je bila njegova 'zlatna djevojka'. Ljubav je ubrzo planula, a ona se prije godinu dana s otoka Vira preselila kod Srećka u Lethbridge u Kanadu. Ubrzo su se zaručili, a sada i vjenčali kod matičara. Antonija je za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3871000/antonija-iz-ljubav-je-na-selu-otkrila-detalje-vjencanja-sa-sreckom-otkrila-i-kada-planiraju-prinovu/" target="_blank">RTL.hr</a> ispričala detalje vjenčanja. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dušan se oženio</strong></p><p>- Kako smo neko vrijeme proveli zajedno, morali smo jedno drugo proučiti, što će nas usrećiti više, a i one druge stvari koje želimo da udovoljimo jedno drugome. Sada kao udana žena želim provesti u djelo sve ono što će usrećiti moga dragoga muža - rekla je Antonija. Ona i Srećko crkveno vjenčanje i veliku svadbu planiraju za sljedeću godinu, kada se malo smiri situacija s korona virusom. </p><p>- Do sada se pokazalo da ne žurimo ni s čime, tako da oboje mislimo da je u redu da se obavi i taj završni čin vjenčanja u crkvi pa da kao vjernici uđemo spremno na proširenje svoje obitelji - rekla je Viranka za RTL.hr. </p><p>Njena obitelj, koja zbog korona virusa nije mogla doputovati u Kanadu, slavila je na Viru njezino vjenčanje. </p><p>- Vrhunac slavlja bio je kada smo na videopozivu ugledali kako su roditelji, brat, sestra i moja rodbina kako su organizirali prelijepi party za nas na Viru i time pokazali našu povezanost, iako nismo mogli biti skupa. Moj brat Josip i njegov prijatelj su muzičari, tako da je cijelo slavlje bilo popraćeno pjesmama koje ja volim i obožavam - rekla je. </p><p>Antonija se za Srećka udala u bijeloj haljini koja nije klasična vjenčanica. </p><p>- Kod izbora moje haljine osjećaji su bili malo zbrkani pa sam se dvoumila između onoga što sam nekada ranije maštala pa do praktičnog izbora da mi sada bolje odgovara. Naravno, u tom izboru mi je ponovno pomogla moja svekrva Zora, kao i nekoliko prijatelja s kojima sam se posavjetovala. Moram pohvaliti mamu Zoru, tj. Srećkovu mamu, za prekrasan buket koji je sama izradila i aranžirala za mene, kao i dragu mi Snježanu koja se pobrinula oko moje frizure. Hvala i mojoj dragoj kumi Alex koja je u svemu tome imala svoga udjela, i još jednom im puno puno zahvaljujem na brigi oko mog izgleda. Pobrinule su se za moju pedikuru, frizuru, manikuru i cjelokupan styling - rekla je Antonija za<a href="http://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3871000/antonija-iz-ljubav-je-na-selu-otkrila-detalje-vjencanja-sa-sreckom-otkrila-i-kada-planiraju-prinovu/" target="_blank"> RTL.hr</a>. </p>