S Lille do pobjede: 'Ona je naša svetinja!' Lidija: 'Viču moje ime i rasturaju! Doći ću vam pjevati'

Kad smo osnovali ekipu i došli igrati na prvi turnir 2021. godine, naš tadašnji kapetan Stipo Klarić trebao je održati motivacijski govor prije početka utakmice i nije znao što reći. Okupio je dečke i rekao: 'Dečki, ovaj pehar izgleda mi dobro kao Lidija Bačić, ajmo ga osvojiti'.

Riječi su to Alena Miholića Miće, predsjednika, tajnika i osnivača FC Croatia Fermoy. To je hrvatski klub u Irskoj, koji je poznat i po ljubavi prema Lidiji Bačić Lille, koja je i sama nedavno objavila njihov poklič. Jedan od dečkiju uzvikne "Lidija", a ostali uglas odgovore: "Bačić!"

Foto: screenshot/instagram

'Lidija je za nas svetinja!'

- Ona je za nas svetinja i koristimo njezino ime kao motivaciju prije svake utakmice. Nadamo se da ćemo je jednog dana upoznati. Ma neka dođe k nama da snimimo himnu s njom jer mislim da je se nitko toliko ne sjeti koliko mi kroz godinu - dodao je Mićo.

Miholić nam objašnjava kako je klub osnovan 2021. godine, a počeli su s malonogometnim turnirima. Dvije godine kasnije postali su prvaci obje malonogometne lige u Corku Footy i Leisure League. A onda su odustali od malog nogometa i krenuli u veliki nogomet.

Foto: privatna arhiva

- Odmah smo počeli s pripremama, održali selekciju i formirali klub - ispričao nam je Miholić. Ubrzo im je popularnost počela rasti.

- Među klubovima se počelo pričati kako jaka momčad Hrvata kreće u svoj pohod na irske terene - objašnjava.

U klubu nisu samo Hrvati, ali svi vole hrvatsku glazbu

No, ne žele samo dobre rezultate. Dečki iz Irske žele oformiti pravu nogometnu zajednicu, imati svoj teren, ali i upisivati mlađe članove.

- Svaki početak je težak, a mi smo na dobrom putu da uspijemo. Primamo pomoć od svih - kaže Miholić.

Foto: privatna arhiva

U klubu za sad igra 16 Hrvata, ali nisu sami - uz njih su tri Brazilca, kao i pojedinci iz Litve, Hondurasa, Kine, Francuske i Kirgistana.

- Sve to vode naši treneri Gabriel Barilar i Matej Herkov - govori nam Miholić.

Lidija oduševljena: 'Drago mi je da pobjeđuju uz moje ime!'

Otkriva kako su čak i druge kolege iz kluba počeli slušati hrvatske pjesme u svlačionici prije utakmice. Jako su aktivni i na društvenim mrežama, gdje je njihov poklič "Lidija Bačić" postao je viralni hit.

Foto: privatna arhiva

A ovakva pažnja godi i Lille.

- Tagirali su me prije godine, dvije i bilo mi je to jako simpatično. Drago mi je da pobjeđuju uz moje ime, a kako i ne bi kad je to super povik. Samo neka nastave tako. Napravit ćemo i neki koncert u Irskoj - rekla nam je Lille.

POGLEDAJTE VIDEO: