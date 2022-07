S plaže na suđenje: Severini zakazali ročišta dan za danom

Kako smo pisali prije nekoliko mjeseci, protiv Severine Vučković (50) na zagrebačkom Općinskom prekršajnom sudu vodi se postupak zbog remećenja javnog reda i mira. Prema optužnici, pjevačica je vrijeđala socijalnu radnicu Centra za socijalnu skrb Maksimir na Valentinovo ove godine. Prva rasprava na Prekršajnom sudu za dan 1. lipnja je odgođena, no sad je određeno novo ročište, i to 14. rujna.

Centar za socijalnu skrb, podružnica Maksimir, u ožujku je podnio prijavu za remećenje javnog reda i mira protiv Severine Policijskoj upravi zagrebačkoj zbog vrijeđanja i omalovažavanja službene osobe. Pjevačica je, stajalo je u prijavi, nazvala Centar za socijalnu skrb te "verbalno i agresivno nastupila prema socijalnoj radnici u predmetu".

Prema iskazu socijalne radnice, Severina nije birala riječi u razgovoru s njom. Pjevačica je navodno socijalnu radnicu pitala "s kojim pravom joj na adresu šalje drugu socijalnu radnicu da obiđe njenu majku". Socijalna radnica u prijavi je navela da joj je pokušala objasniti da Centar mora postupiti kod svake prijave sa sumnjom u nasilje koja im je dostavljena od člana njene obitelji.

- Međutim, nju ne zanima što se ima za reći, nego nastavlja: Je... vam majku svima, ovo je zaje..., zaje... me već devet godina i sad je dosta - navela je socijalna radnica navodne Severinine riječi.

Pjevačica je zatim navodno nastavila s vrijeđanjem ostalih zaposlenika Centra.Severina je navodno izvrijeđala socijalnu radnicu nakon što se Centar za socijalnu skrb upleo u njenu svađu sa sestrom Marijanom koja živi u Beogradu. Njihova majka Ana, koja je imala zdravstvenih problema, sve više vremena provodi sa Severinom u njenom domu na zagrebačkom Kozjaku. No Sevina sestra Marijana povjerila se bližnjima da nikako ne može uspostaviti kontakt s majkom, i to upravo zbog pjevačice.

No to nije jedino ročište koje čeka Severinu sredinom rujna. Pjevačici, koja posljednjih dana uživa na Korčuli, dan prije određeno je još jedno ročište, i to na zagrebačkom Općinskom građanskom sudu. Na tom je sudu protiv pjevačice tužbu, zbog povrede prava osobnosti i naknade štete, podnijela splitska sutkinja Lucija Lasić.

Podsjetimo, Severina je nije štedjela na presici 2019. uoči regionalne turneje "Magic Tour".

- Ne znam zašto se čudim što se ovo događa i svom sustavnom psihičkom silovanju od strane oca i institucija, kad u ovoj zemlji niti žene niti djevojčice nemaju sudsku zaštitu i podršku za fizičko silovanje. Slično silovanje sam i sama prošla na Županijskom sudu u Splitu, i to u sudskom postupku pokušaja oduzimanja djeteta kod sutkinje Lucije Lasić - izjavila je između ostalog. Sutkinja od Severine traži 20.000 kuna odštete.

