Sa 14 je snimala golišave scene, a kontroverzna 'Plava laguna' i danas joj je najuspješniji film

Četrdeset godina nakon premijere ‘Plave lagune’, filma koji je podigao puno prašine zbog njezina tadašnjeg angažmana kao tinejdžerke, i dalje je prva asocijacija na glumačku karijeru Brooke Shields

<p>Holivudska glumica <strong>Brooke Shields</strong> (55) kontroverznim se filmom prije četrdeset godina proslavila kao tinejdžerka, a ta uloga potom joj je zauvijek obilježila karijeru. Američki film “Plava laguna” snimljen je 1980. godine pod redateljskom palicom Randala Kleisera, a priča o odrastanju dječaka i djevojčice posve odvojenih od civilizacije na pustom otoku podijelila je kritiku i publiku. Iako se danas mnogi filma prisjećaju s nostalgijom, ova romantično-pustolovna drama zaradila je mahom loše kritike kad se film pojavio, a osim upitne filmske vrijednosti “Plava laguna” poteže neizbježno i pitanje angažmana Shields, tada tek u djevojačkim godinama, u ulozi definitivno primjerenijoj punoljetnoj glumici.</p><p>Sve bi vjerojatno bilo drukčije da je ulogu ranije prihvatila nekoliko godina starija <strong>Jennifer Jason Leigh</strong> (58) ili <strong>Carrie Fisher</strong>, koja je odbila zbog “Ratova zvijezda”. Na kraju su se producenti odlučili za maloljetnu žensku glumicu i tada jedva punoljetnoga glumca <strong>Christophera Atkinsa</strong> (59), a sve škakljive scene ustvari su snimali njihovi dvojnici sa seta. Atkins je svoju ulogu dobio u posljednji trenutak, a konkurencija mu je bio <strong>Sean Penn </strong>(59). <strong>Matt Dillon</strong> (56) bio je prvi izbor redatelja, ali je ulogu odbio. Tako je Atkins postao Richard, tinejdžer koji se nakon brodoloma u Pacifiku spasi s Emmeline (Brooke Shields) i brodskim kuharom Paddyjem (Leo McKern). Ipak, Paddy nije dugo izdržao, a na dječaku i djevojčici je da preko noći odrastu i nauče preživjeti u prekrasnoj, zagonetnoj, ali i opasnoj divljini Fidžija.</p><p>Tada tek 14-godišnja glavna glumica nominirana je u nekoliko neslavnih kategorija pa je tako između ostalog osvojila i Zlatnu malinu za najgore glumačko dostignuće, no film je imao i svijetlih točaka. Legendarni snimatelj <strong>Nestor Almendros</strong> donio je “Plavoj laguni” nominaciju za Oscara za najbolju fotografiju, a film je bio deveti najuspješniji uradak na kinoblagajnama 1980. Osim pokojeg milijuna zarade, zanimljivo je spomenuti i doprinos na polju zoologije.</p><p>Nakon što je film snimljen te je počelo njegovo prikazivanje, znanstvenici su otkrili kako iguane iz filma nikad ranije nisu viđene niti proučavane te da je riječ o novoj vrsti, koju su zatim prozvali po prekrasnom otočju. Film je u to vrijeme podignuo iznimno puno prašine, a mnogi su ga okarakterizirali kao “dječju pornografiju”. Brooke je sve svoje scene snimila tako što joj je duga smeđa kosa bila zalijepljena za grudi kako se ni slučajno nešto ne bi otkrilo, a Atkins je većinu svojih scena odradio bez dvojnika. Kasnije se našalio kako su mu godinama iza filma nudili samo uloge u kojima mu se vidi stražnjica.</p><p>Shields je o svojoj starijoj zamjeni u pojedinim spornim scenama morala svjedočiti i pred Predstavničkim domom američkoga Kongresa, a da cijela stvar u njezinu slučaju bude još bizarnija, “Plava laguna” nije bio početak glumačke karijere Shields u kojoj je dobivala neprimjerene uloge. Njezina majka <strong>Teri Shields</strong> dopustila je sedamdesetih da kao 11-godišnjakinja Brooke igra prostitutku u jednako kontroverznom filmu “Slatka mala”.</p><p>O poremećenim odnosima s vlastitom majkom svjedoči i to da ju je kad je imala samo 10 godina Teri natjerala da pozira gola, a fotografije su objavljene u časopisu Sugar And Spice, jednoj od publikacija Playboya. Sporne fotografije jedan su od najpoznatijih primjera zloporabe djece u Hollywoodu.</p><p> </p>