'Sa 70 godina shvaćam pravu poantu odnosa muškarac-žena'

Vladimir Kočiš Zec (70), mnogima poznat i kao član grupe Novi Fosili, obilježava dva jubileja, 50 godina karijere i 70. rođendan. Slavljenički koncert bit će 6. studenog u Lisinskom pod imenom 'Pjevam i živim'.

- Prošlo je više od 50 godina kako stvaram, ali i živim od glazbe. Zato smo i slavljenički koncert u Lisinskom nazvali 'Pjevam i živim', po pjesmi koju sam 1994. otpjevao s Oliverom i koja mi je osobno draga, pa je postala i radni naslov koncerta - otkrio je glazbenik za TV tjednik Studio.

Foto: Livio Andrijić/Pixsell

Iako je njegova najveća ljubav oduvijek bila glazba, ipak je završio Pedagošku akademiju.

- Radio sam neko kratko vrijeme, oko godinu i nešto u struci, no ljubav prema glazbi je bila, na opću žalost mojih roditelja, jača. Oni su htjeli da imam mesinganu pločicu na vratima na kojoj piše: doktor, inženjer, profesor, mr., sc... a postao sam običan muzikant - otkrio je Vladimir.

Unatoč impresivnoj samostalnoj karijeri, grupa 'Novi fosilu' ostavila je najveći trag koji je najviše obilježio njegovu karijeru.

- To je ogroman period u kojem sam prošao sve što jedan glazbenik treba proći. I uspona i padova i biti u to vrijeme najpopularnija grupa na prostoru bivše države, to si rijetko tko može zamisliti, a kamoli da mu se to ostvari. Ja sam bio taj sretnik sa svojim kolegama i kolegicom. Mi smo bila ekipa pet istinskih zaljubljenika u glazbu i nismo ni sanjali da će se to pretvoriti u nešto što je postalo bend Noi fosili priznao je Zec koji je nakon dva braka koja nisu imale sretan kraj, ljubav pronašao u trećem braku sa suprugom Dinom.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Moja je priča ništa drugačija nego ona mog mesara. Svaki ima životnu priči, pogotovo kad govorimo o emocijama i ljubavi kao vrlo važnim kategorijama u životu čovjeka. Nitko ne zna što će se sutra dogoditi. Sad sam u trećem braku, odlično se osjećam, imam divnu suprugu Dinu. Mislim da je to sada jedna fantastična zrelost, prepoznavanja, razumijevanja i treba mladim ljudima da shvate pravu poantu odnosa muškarac-žena. Ne možeš to kao mladi čovjek. Naravno da se razilazimo, pa ti bude žao, ali život s druge strane te tjera da ideš dalje. Bitno je istinski nekog voljeti - rekao je glazbenik.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Iva ima kćer Janu koja ima 13 godina, a Filip ima petogodišnju Martu. Nemam sokola nasljednika, ali nije bitno jer ja ionako više volim žensku djecu. Doduše, mogao bih biti i bolji djed. Drugi djed je Marti sigurno bolji, više vremena provodi s njom jer je u mogućnosti. U penziji je, a ja još uvijek aktivno radim - zaključio je Vladimir.

