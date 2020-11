Sa(n)jam knjige u Istri objavio finaliste nagrade 'Libar za vajk'

<p>Petnaest knjižnih naslova konkurira za nagradu 'Libar za vajk' koju dodjeljuje Sa(n)jam knjige u Istri, a nagrada će biti dodijeljena šestu godinu zaredom autoru i nakladniku knjige vrijedne pamćenja</p><p>Stručno povjerenstvo koje čine eminentni knjižari <strong>Dražen Dabić, Kata Njavro i Vlatka Balinčić</strong> odabralo je petnaest naslova iz cjelokupne knjižne produkcije nastale u Hrvatskoj u razdoblju od 1. listopada 2019. do 1. listopada 2020., a o dobitnicima nagrade odlučit će posjetitelji 26. Sa(n)jam knjige u Istri. Nagradu 'Libar za vajk', koja uključuje skulpturu autora <strong>Mauricija Ferlina</strong> i novčani iznos od 5.000 kuna, dobit će i autor i nakladnik nagrađenog djela.</p><p>Petnaest odabranih su:</p><p>1. Josip Sever, 'Poezija' (Matica hrvatska)</p><p>2. Thomas Pynchon, 'V.' (Vuković & Runjić)</p><p>3. Snježana Banović, 'Kazalište za narod' (Fraktura)</p><p>4. Dubravka Zima, 'Praksa svijeta' (Naklada Ljevak)</p><p>5. Semezdin Mehmedinović, 'Ovo vrijeme sada' (Fraktura)</p><p>6. Miljenko Jergović, 'mačka čovjek pas' (Fraktura)</p><p>7. Alena Mornštajnová, 'Hana' (Hena com)</p><p>8. Elli H. Radinger, 'Mudrost vukova' (Mozaik knjiga)</p><p>9. Darko Cvijetić, 'Što na podu spavaš' (Buybook)</p><p>10. Amélie Nothomb, 'Žeđ' (Vuković & Runjić)</p><p>11. Miroslav Bertoša, 'Historabilije XVI.-XVIII stoljeća. Mali svijet Istre u doba Venecije' (Udruga Susreti na dragom kamenu i Povijesni i pomorski muzej Istre)</p><p>12. Olja Savičević Ivančević, 'Divlje i tvoje' (Fraktura)</p><p>13. Jason Lutes, 'Berlin' (Naklada Fibra)</p><p>14. Tanja Stupar Trifunović, 'Otkako sam kupila labuda' (VBZ)</p><p>15. Naja Marie Aidt, 'Pavijan' (Sandorf)</p><p>'Ovogodišnjih 15 nominiranih naslova za nagradu 'Libar za vajk' odabir je troje hrvatskih knjižara koji svatko za sebe potpisuju pet izabranih naslova. Uvijek se teško odlučiti za tako ograničen broj izdanja nakon cijele godine, uzimajući u obzir čitatelje, izdavače, vrijeme u kojem živimo, ali i srce. Tako ove godine imamo više domaćih autora, pokoji strip i publicistiku te posebno poeziju koja je zabljesnula punim sjajem, a koji oslikavaju ideju same nagrade. Ona nije trendovska, nego treba trajati 'zauvijek'. Iako smo svo troje vrlo različiti u knjiškim afinitetima i svatko od nas unosi i svoje emocije koje su odraz života i rada s knjigom, prvi kriterij je odabir naslova koji će uvijek biti aktualni i koji nose poruku budućim čitateljima da ih vrijedi pročitati. Baš kao i preporuka u knjižari', istaknula je članica stručnog povjerenstva <strong>Vlatka Balinčić</strong>, dugogodišnja knjižarka te voditeljica prodaje na pulskom sajmu knjiga.</p><p>Cilj nagrade 'Libar za vajk' je poticanje iznimnih nakladničkih projekata i odavanje priznanja putu knjige od autora i nakladnika, preko knjižara do publike, uz podsjećanje na važnost knjižarske struke i odlučujuće uloge publike u životu knjige.</p><p>Nagrađeni naslovi zauvijek ostaju pohranjeni u Trezoru nagrade 'Libar za vajk' koji se nalazi u knjižnici Osnovne škole dr. Mate Demarina u Medulinu, a Trezor je domislio Sa(n)jam knjige sa zaštitnicima nagrade - tvrtkom Arena Hospitality Group, Turističkom zajednicom općine Medulin i Općinom Medulin.</p><p>Tako su u trezoru dosad pohranjene knjige <strong>Miljenka Jergovića</strong> 'Sarajevo, plan grada' u izdanju Frakture, <strong>Olje Savičević Ivančević </strong>'Pjevač u noći' u izdanju Sandorfa, <strong>Orhana Pamuka</strong> 'Čudno je u mojoj glavi' izdavača Vuković & Runjić, <strong>Ješe Denegrija</strong> 'Gorgona' u izdanju Agroinove i <strong>Maše Kolanović</strong> 'Poštovani kukci i druge jezive priče' koju je izdao Profil.</p><p>'Žiri je ove godine imao vrlo težak zadatak. Nalazimo se u vremenu u kojem je produkcija hrvatskih nakladnika naizgled skromna, no godina izdavački nije tužna jer smo dobili puno iznenađujuće važnih knjiga za našu kulturu, knjiga koje će nam ostati za vajk, zanavijek. Izuzetan žiri, moje kolege knjižari, odmaknuti od lobija, posvećeni nikome drugome no čitateljima, ovim su odabirom pokazali izuzetnu stručnost i mjeru. Nisu kalkulirali, napravili su odabir poštujući svoju struku, ali i svoje knjižarsko srce, prateći nesvjesno naš ovogodišnji slogan: Sajam je u srcima', zaključila je direktorica Sa(n)jam knjige u Istri <strong>Magdalena Vodopija</strong>.</p><p>Održavanje 26. po redu izdanja Sa(n)jam knjige u Istri najavljeno je u periodu od 5. do 13. prosinca u Puli, a svečano proglašenje dobitnika nagrade 'Libar za vajk' tradicionalno će se održati posljednjega dana Sajma. Sve informacije o Sajmu, kao i o 15 finalista nagrade, možete pratiti na službenoj stranici Sa(n)jam knjige u Istri na adresi www.sanjamknjige.hr te na društvenim mrežama - Facebooku i Instagramu Sajma.</p>