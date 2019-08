'Sa sinom vrijeme provodim u prirodi i nogometnom igralištu'

Krajem kolovoza bivša miss Hrvatske, a danas uspješna agentica u modnom svijetu, napravit će u rodnom Umagu kasting 'New Faces in Umag'. Vanja Rupena (41) lani je sličan kasting radila u Zagrebu kako bi plasirala nova lica na svjetsko tržište. Godinama već živi i radi u Milanu. Od modnog posla se, kaže, ne može odvojiti, pa je otvorila tvrtku koja traži nova lica. U Milano je otišla 1997., samo godinu nakon što je pobijedila na hrvatskom izboru za Miss. Ondje je izgradila sjajnu karijeru.

Foto: Privatni album

Krajem ovog mjeseca je veliki kasting u Umagu. Što se konkretno od djevojaka (i mladića) traži?

Osim predispozicija za visinu od naših djevojaka i momaka očekujemo da imaju svoj stav, da budu posebni i drukčiji od ostalih. Zanimljivi i prirodni!

Kad prođu kasting - što se tim mladim ljudima nudi? Što će raditi, gdje, za koga...?

Tko prođe kasting, VR Models Management pružit će priliku da ode u Milano, Pariz ili London te obiđe najveće i najvažnije modne agencije svijeta. Često nam manekenke i manekene prime na osnovu običnih prirodnih polaroida i direktno se lansiraju u svijet mode a da se ne pokažu uživo. Jedanput kad ih prime, počinje njihova karijera. Prva test-snimanja za njihov novi ‘book’ i nakon toga prvi poslovi, kastinzi.

Sjetite li se, kad te mlade ljude gledate na kastinzima, svojih početaka?

Kako da ne! I s velikim entuzijazmom svakome od njih dajem savjete koje sam stekla tijekom svih ovih 25 godina, otkako se bavim ovim poslom.

Foto: Privatni album

Koliku ste potporu imali u obitelji kad ste ulazili u svijet mode?

Najveću moguću potporu. Zajedno smo uvijek razgovarali i donosili rješenje za koje smo mislili da je najbolje. Mislim da je to najvažnije za svaku zdravu i uravnoteženu obitelj. U mojem slučaju roditelji su podržavali gotovo svaku moju odluku.

Pamtite li prvu reviju, prvo snimanje, prvu nespretnost, nesigurnost?

Pamtim prvo snimanje kao da je bilo jučer. Trebala sam otići vlakom u gradić izvan Milana i sjela na onaj koji me je odveo u pogrešnom smjeru. Ne moram opisivati u kojem sam šoku bila što sam pogriješila i što kasnim s obzirom na to da volim biti uvijek točna, pogotovo kad je posao u pitanju. Nasreću, na kraju je sve završilo u najboljem redu. Nitko mi ništa nije zamjerio.

Što danas savjetujete mladim ljudima? Što je najvažnije u tom poslu?

Što sve nije?! Osim potrebnih manekenskih kriterija kod budućih manekenki i manekena najvažnije je poznavanje engleskog jezika. Korektnost, skromnost, ustrajnost... samo su neke od osobina koje vode uspjehu!

Foto: Privatni album

Dugo ste se bavili sportom. Koliko je to pomoglo u izgradnji samopouzdanja, samodisciplini?

Jako puno. Sport me je naučio da steknem radne navike, da ne budem lijena, pogotovo da se ne upuštam u nepotrebne i beskorisne navike. Naučio me je i dao mi snagu, pokazao mi da u životu uvijek treba biti uporan i ustrajan u onome što se radi. Naučio me kako se nositi pobjedama te posebice s porazima.

Po čemu pamtite djetinjstvo, odrastanje u Umagu?

Moje djetinjstvo ostalo mi je u lijepom sjećanju. Stalno smo se igrali i družili. Nismo razmišljali ni o čemu, uživali smo u skoro svakom trenutku koji nam se pružao. Dječjih razonoda bilo je puno. Mene se moglo najčešće naći na sportskim igralištima i ljeti na kupanju u moru.

Split, 29. 9. 1996., trenutak kad su pročitali vaše ime? Kakve su bile emocije, što vam je prolazilo glavom?

Tu večer kad su me izabrali za Miss Hrvatske 1996., mislila sam da sanjam. Trebalo mi je nekoliko dana da se vratim u realnost. Tako je kad velike emocije preplave mlade ljude. Period koji je bio prekretnica za moj profesionalni život.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Koliko su vas se dojmile obveze kao Miss? Što ste sve radili, koga upoznali, po čemu pamtite Sejšele, Indiju?

U životu se stvari ponekad dogode kad se najmanje nadate. Tako je bilo sa mnom 1996., kada su me izabrali za Miss Hrvatske. Preko noći mi se promijenio život. Iskreno stresna godina, ali se isplatilo i nikad nisam požalila ni za čime. Najveća škola ikad. Upoznala sam ljude svih mogućih profesija. Od tadašnjeg predsjednika Hrvatske dr. Franje Tuđmana, teniskog asa Gorana Ivaniševića, nogometnu legendu Davora Šukera, najvećega klasičnoga glazbenika, pijanista Ivu Pogorelića... i još puno drugih!

Sejšele pamtim po pregršt zgodnih i mladih djevojaka cijelog svijeta. Po prvom odlasku u svijet avionom. Indiju kao zemlju posebne energije...

Relativno brzo nakon izbora za Miss svijeta u Indiji otišli ste u Italiju. Kako su izgledali vaši počeci tamo?

Puno su me nagovarali da se okušam u svijetu mode. Riječ ambicija bila mi je potpuno strana. Ali se na kraju uspostavilo da sam osoba koja, kad jedanput odluči otići u jednom smjeru, teško je bilo tko može zaustaviti. Zaredalo se odjednom preda mnom 15 kastinga na dan. Sve sam ih znala odraditi. Puno je tu odricanja i napora bilo uloženo, ali na kraju se ispostavilo da sam izabrala pravi put za sebe.

Je li bilo teško otisnuti se od roditeljskog doma? Koliko puta ste se na dan tih prvih mjeseci čuli s mamom, tatom, bratom?

Moja velika sreća bila je što sam relativno brzo počela raditi u manekenskom svijetu i to je bio znak da sam dobro odabrala poslovni put. Isto tako veliku potporu i sigurnost u svemu davala mi je moja obitelj. Na nju sam se mogla uvijek osloniti. Nije mi bilo teško otići u inozemstvo i početi raditi jer sam kao osoba jako samostalna i čvrsta.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Tamo ste nosili revije poznatih svjetskih dizajnera, snimili pregršt reklama. Kakve su bile reakcije Talijana kad su vas vidjeli na ulici? Jesu li za vama ludovali kao i za Ninom Morić?

Milano je grad u kojem su ljudi naviknuti vidjeti uspješne ljude iz raznih sektora. Što glumaca, poznatih sportaša, velikih poduzetnika iz cijelog svijeta. To je pravi kozmopolitski grad. Tako da i kad bi me ljudi u nekim trenucima prepoznali na ulici, nisu pridavali tome veliku pažnju. Za razliku od juga, gdje su ljudi strastveniji i topliji. U Milanu ljudi mogu zadržati privatnost i uživati u njoj.

Unatoč uspjehu ostali ste normalna i draga mlada žena. Kako veliki kreatori, slavni voditelji... gledaju na jednostavnost?

Veliki ljudi su najjednostavniji ljudi.

Pamtite li neko loše iskustvo? Suze?

Jako sam pozitivna i nisam zlopamtilo. Ako je i bilo takvih trenutaka, brzo sam ih zaboravila.

Foto: Privatni album

Privatno se ne družite s tim svijetom. Kako onda provodite slobodno vrijeme? S kime se u Milanu najčešće družite?

Puno poslovno putujem pa me se privatno može vidjeti isključivo sa sinom Giovannijem i obitelji. Često s prijateljima odlazimo u fine i lijepe restorane gdje se super jede. Na takve stvari nikad ne gledamo koliko ćemo novca potrošiti. Što se sporta tiče, na amaterskoj razini odigrala sam ove godine prvi teniski turnir i osvojila treće mjesto.

Jeste li ostali u dobrim odnosima, čujete li se ponekad s Anicom, Brankom, Fani...?

U kontaktu sam s Miss Hrvatske 1994. Brankom Bebić Krstulović, s kojom sam se družila ovog travnja u Zagrebu.