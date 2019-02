'Šabanu su liječnici dali neka sredstva, više se nije probudio'

Ivica Dačić (53), ministar vanjskih poslova u Srbiji, otkrio je nove detalje o smrti 'kralja narodne glazbe' Šabana Šaulića koji je u nedjelju ujutro preminuo u 68. godini.

- Šaban je izašao iz automobila, ali je bio toliko loše da su praktički morali napraviti neku intervenciju i odvesti ga u bolnicu. Bio je loše, ali je bio svjestan svega. On je izašao bez ikakvih tragova povrede. Žalio se da ima problema s grlom, grudima, da ga nešto guši. Pozvali su helikopter i dali su mu neka sredstva za uspavljivanje i on se više nije probudio. U bolnici su pokušavali reanimaciju, otvorili su ga i ustanovili da je došlo do komplikacije aorte. Tužitelj sad traži obdukciju da se vidi zbog čega je umro - prenosi srpski Kurir.

Dačić i Šaulić bili su dobri prijatelji, a za srpske medije, ministar je priznao da mu je vijest o smrti njegovog prijatelja iznimno teško pala.

Šabanu je zbog nesreće puknula srčana aorta, a s obzirom na to kakve su komplikacije nastale, pjevač je ubrzo preminuo u bolnici. Tužiteljstvo u Njemačkoj zakazalo je obdukciju njegovog tijela za četvrtak, a o tome je obaviješteno i Ministarstvo vanjskih poslova, odnosno i sam Dačić. Kako piše Kurir, oni će prevesti tijelo od Njemačke do Beograda.

Iako je bilo predviđeno da će čitava papirologija oko tijela završiti do četvrtka, obdukcija će ipak biti 21. veljače. Još uvijek datum sahrane nije poznat, a nakon obdukcije saznat će se još detalja oko smrti preminulog pjevača.

Podsjetimo, u nedjelju ujutro dogodila se stravična prometna nesreća na autocesti A2 prema Dortmundu, u blizini mjesta Bielefelda. Ozlijeđeno je četvero ljudi, a Šaban Šaulić preminuo je od posljedica nesreće koju je skrivio pijani vozač (34).

Vozač koji je izazvao sudar u kojem je život izgubio pjevač narodne glazbe tvrdi da nije odgovoran za ono što se dogodilo. Kako prenosi njemački Immobilien Zeitung, 34-godišnji vozač iz Njemačke čiji se identitet još uvijek ne zna, za vrijeme tragične nesreće bio je pijan, a također je vozio i bez vozačke dozvole.

Ipak, kako tvrde njemački mediji, vozač Mazde i dalje ne priznaje da je odgovoran zbog nesreće. I ne samo to, policiji je navodno rekao da je vozač Seata, odnosno glazbenik Mirsad Kerić taj koji je 'izgubio kontrolu nad vozilom' te da on jednostavno samo nije uspio izbjeći prepreku koja mu se našla na putu.

