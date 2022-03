Sablaznili Oscare: Paradirali u haljinama kao J.Lo i Gwyneth

U jednoj od crnih limuzina koje su tog kasnog popodneva u svečanoj koloni sporo vozile losangeleškim ulicama prema Shrine Auditoriumu, sjedili su Matt Stone (50) i Trey Parker (52). Bila je 2000. godina i upravo je počinjala ceremonija 72. dodjele nagrade Oscar. Ispred dvorane u kojoj su se dijelili zlatni kipići bio je kao i obično, postavljen crveni tepih na koji bi svi uzvanici kročili i pozirali pred stotinama objektiva iza kojih su stajale stotine fotografa iz cijelog svijeta – iz svih najvećih svjetskih televizijskih kuća, agencija, novina i magazina.

Dvojac koji je potpisivao glazbu u crtiću za odrasle 'South Park', odlučio se dobro zabaviti. Najprije su spustili prozor kojih 10-ak centimetara i kroz mali otvor gurnuli dlanove kojima su odmahivali fanovima. No, iza zatamnjenih stakala nitko ih nije mogao vidjeti. A kad su konačno izašli iz limuzine, Matt Stone i Trey Parker, izazvali su sablazan. Iako su bili nominirani za najbolju originalnu pjesmu, našli su se u središtu pažnje zbog odjeće. Parker je nosio identičnu haljinu kakvu je mjesec dana ranije nosila Jennifer Lopez (52) na dodjeli nagrada Grammy, a Stone je odjenuo ružičastu haljinu, istu onakvu kakvu je nosila glumica Gwyneth Paltrow (49) godinu dana ranije na dodjeli Oscara.

Foto: Michael Crabtree/Press Association/PIXSELL

Dvojica svestranih umjetnika priznali su da nikad nisu voljeli dodjelu Oscara.

- Zapravo mrzimo tu priredbu, a kad smo saznali da smo nominirani, rekli smo 'o Bože nee, ne želimo ići u Hollywood!' A onda smo rekli – ' a zašto ne?'. Mjesec dana prije dodjele počeli smo planirati što ćemo odjenuti i odlučili smo da će to biti toalete. Ipak je to svečanost, zar ne?, prisjetio se Trey Parker u Lettermanovom showu nekoliko godina kasnije. Stojeći uz Treya Parkera u zelenoj kombinaciji, Matt Stone je na crvenom tepihu djelovao još luđe. Nosio je roza haljinu s tankim naramenicama i velikim dekolteom, baš istu onakvu kakvu je godinu dana ranije na dodjeli Oscara nosila Gwyneth Paltrow.

Foto: Youtube/Screenshot

- Kad smo dobili limuzinu koja će nas dovesti pred dvoranu, ponudili su nam i make-up artiste koji su nas trebali našminkati, ali smo odlučili da nećemo ići tako daleko, ispričao je Stone, koji je priznao da su shvatili što su napravili tek kad se automobil zaustavio ispred crvenog tepiha.

- Premrli smo od straha kad smo vidjeli stotine objektiva uperenih prema automobilu. Zastali smo i rekli – možda bi bilo bolje da ne izađemo. A onda smo vidjeli Charlieja Sheena, pa nam je bilo lakše. Uostalom – to je Hollywood uvijek željan spektakala. Otvorili smo vrata i izašli, rekao je Parker. Dogovorili su se da jedino neće odgovarati na pitanja o haljinama. I tako je i bilo. Bauljali su crvenim tepihom i pozirali, poput iskusnih zvijezda. Voditeljica im je prišla i počela im se odmah obraćati s 'Jennifer i Gwyneth'. Pitala ih je je li im ovo prvi put da su na dodjeli Oscara, a oni su uglas odgovorili:

- Da, a vjerojatno i posljednji put.

Inače roza Ralph Laurenova toaleta kad ju je nosila prava Gwyneth Paltrow, bila je 1999. godine proglašena jednom od najljepših na Oscarovom crvenom tepihu ikad viđenih. Stilom su ju uspoređivali s haljinama kakve je nekoć nosila ikona stila Grace Kelly, princeza od Monaca i bivša holivudska glumica. Haljina je kasnije prodana u tisućama kopija, a zahvaljujući Gwyneth Paltrow, ova boja vratila se te godine u modu i postala trend.

Foto: Timothy A. CLARY / AFP / Profimedia

Gwyneth je na dodjelu došla u društvu roditelja a dobila je nagradu za ulogu Viole De Lesseps u filmu 'Zaljubljeni Shakespeare'. Duboko dekoltiranu haljinu glumica je bila upotpunila nakitom Harry Winstona. Dijamantna ogrlica, narukvica i naušnice ukupno su vrijedili 160.000 dolara. Samo godinu dana kasnije u identičnoj haljini pojavio se Matt Stone. Za razliku od Paltrow i njezinih dijamanata, Stone je haljinu upotpunio tamnim plastičnim naočalama i iza uha zataknuo cigaretu koja je podsjećala na joint.

Prava haljina koju je nosila Jennifer Lopez mjesec dana prije no što ju je odjenuo Trey Parker, ostala je upamćena kao unikatna skupocjena kreacija s potpisom Versacea. Bila je napravljena je od silikonskog šifona i na zelenom prozirnom materijalu bili su otisnuti motivi lišća tropskog bambusa. Haljina je imala vrlo veliki dekolte koji je sezao Lopezovoj do pupka. Čim se pojavila u haljini, svi mediji su objavili njezinu fotografiju na naslovnicama i svi su ju proglasili jednom od najprofinjenijih haljina koja je ikad izašla iz Versaceove kuće. Kreirala ju je Donatella Versace i o haljini se pisalo kao o prekretnici nakon smrti njezinog brata Giannija Versacea. Bila je proglašena haljinom godine i opisana je kao spoj i povezanost mode, slavnih osoba i javnosti.

Foto: Robert Hepler Collection / Everett / Profimedia

Još jedan primjerak haljine završio je u Muzeju Grammy, a i sama Lopez imala je svoj primjerak u ormaru. Te 2000. godine haljina je koštala 15.000 dolara, a Donatella ju je nosila i na Met Gala, najprestižnijem partyju u New Yorku, 6. prosinca 1999. Lopez je na dodjeli nagrada bila prezenterica u paru s glumcem Davidom Duchovnyjem, a budući da je Lopez odmah privukla pažnju kamera i fotoaparata, muška zvijezda tada megapopularne TV-serije 'X-Files', rekao je:

- Ovo je prvi put u zadnjih 5-6 godina da sam siguran da me baš nitko ne gleda.

Istu takvu nosio je Trey Parker, a kad je cijela ceremonija završila, on i Stone priznali su novinarima da su prije no što su krenuli prema dvorani Shrine Auditorium, uzeli LSD i da nisu bili baš svoji. Pjesma 'Blame Canada', koju je napisao Trey Parker, nije osvojila Oscara. Pobijedio je song 'You'll Be in My Heart' iz filma 'Tarzan' a Oscara je u toj kategoriji preuzeo autor glazbe i stihova Phil Collins.

Foto: Michael Germana/PA Images/PIXSELL

- Ako smo se odlično zabavljali kad smo išli na dodjelu, nismo više bili tako sretni kad smo se vraćali, rekao je Parker umirući od smijeha nekoliko godina kasnije.

