Sabrina Carpenter ima novi hit? Snimila se u 'vrućim' hlačicama

Američka pjevačica Sabrina Carpenter (26) potakla je lavinu nagađanja i uzbuđenja među svojim obožavateljima objavom novog videa na društvenim mrežama. U kratkom isječku, Sabrina se pojavljuje odjevena u bijelu košulju, kratke traper hlače i srebrne visoke pete, noseći kovčeg u ruci.

U pokušaju da zaustavi kamion, pruža ruku, no vozač je ignorira i projuri pokraj nje. Nedugo zatim, nailazi drugi automobil, a na kraju videa Sabrina se nasmije i čuje se samo jedna izgovorena rečenica: 'Oh boy'.

Uz teaser, pojavili su se i misteriozni billboardi s natpisom 'Manchild', što je mnoge navelo na pomisao da bi to mogao biti naslov nove pjesme.

Na nekim od plakata stoje i natpisi poput "Hey men!", "Amen" te "I swear they choose me, I’m not choosing them", što su obožavatelji proglasili mogućim stihovima iz pjesme.

Iako Sabrina još nije potvrdila autentičnost ovih billboarda, društvene mreže 'užarile' su se od komentara i očekivanja.

'Zamislite da iznenada izbaci pjesmu ovog ljeta, aaaahhh', 'Pripremite se za drugo ljeto Sabrine Carpenter', 'Ljudi, što se događa?', 'Plačem od uzbuđenja', 'Sabrina, postavi plakate i u mom gradu, molim te', neki su od komentara. No, neke obožavatelje zbunila je moguća nova pjesma s obzirom da je Sabrinin posljednji album 'Short n' Sweet' ugledao svijetlo dana prije manje od godinu dana.

Foto: Mike Blake

Drugi su spremno podržali svoju najdražu pjevačicu i ustvrdili kako umjetnici imaju pravo objavljivati glazbu kad god požele.

Podsjetimo, pjevačica je prošle godine bila poznata po pjesmi 'Espresso' koja je osvojila sve društvene mreže i bila pravi ljetni hit 2024. godine. Spot na YouTubeu broji više od 411 milijuna pregleda, dok na Spotifyju je pjesma preslušana više od 2,3 milijarde puta.