Ovu pjesmu ne možete izbjeći ni da hoćete, a sada je dobila spot

Doechii, jedna od najuzbudljivijih novih zvijezda američke hip-hop scene, prije nekoliko dana izbacila je službeni videospot za svoj hit 'Anxiety'. Ova pjesma, koja je prvotno nastala još 2019. u njezinoj spavaćoj sobi i tada objavljena na YouTubeu, doživjela je ogroman viralni uspjeh na TikToku, a nedavno je dosegnula i top 10 Billboard Hot 100 ljestvice.

POGLEDAJTE SPOT:

Spot za 'Anxiety', u režiji Jamesa Mackela, vizualno je snažan prikaz unutarnje borbe s tjeskobom. Početak prikazuje Doechii u naizgled mirnom kućnom okruženju, koje ubrzo prerasta u kaotičnu scenu. Kroz prozore upada SWAT tim, izbijaju požari, pojavljuje se ogroman slon, a sve to simbolizira osjećaj preopterećenosti i gubitka kontrole koji prate anksioznost.

Spot je prepun referenci, uključujući i omaž legendarnom spotu Gotyea za 'Somebody That I Used to Know', čiji instrumental Doechii koristi kao temelj svoje pjesme. Posebnu pažnju privukle su i njezine mlađe sestre blizanke, koje u videu nose haljine inspirirane blizankama iz filma 'The Shining', dodatno pojačavajući osjećaj nelagode i nadrealnosti. Koreografija i kaotične scene u spotu vjerno dočaravaju osjećaj tjeskobe, što je i sama Doechii istaknula kao glavni cilj pjesme i videa.

Foto: Hubert Boesl

Doechii, pravog imena Jaylah Ji’mya Hickmon, rođena je u Tampi na Floridi. Na internetu je postala poznata i po videu iz 2020. godine u kojem iskreno govori o tome kako je dobila otkaz na poslu.

U videu, koji je ponovno postao viralan nakon njezine Grammy pobjede, Doechii sjedi, jede čips i s nevjerojatnim optimizmom najavljuje: 'Sutra idem u razne studije i pitati za stažiranja. Nemam što izgubiti, nemam dom, posao ni djecu. Tko mari? Samo ću pokušati'.

Nakon otkaza, Doechii je 2021. postala prva ženska reperica potpisana za prestižni label Top Dawg Entertainment.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Uslijedila je serija zapaženih EP-a, a 2024. godine objavila je mixtape 'Alligator Bites Never Heal', za koji je 2025. osvojila Grammy za najbolji rap album, postavši tek treća žena u povijesti kojoj je to uspjelo, nakon Lauryn Hill i Cardi B.