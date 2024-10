Sabrina Carpenter ispričala se publici zbog svog ljetnog hita: Žao mi je ako vam je dosta toga

Now he's thinkin' 'bout me every night, oh. Is it that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby, I know, that's that me espresso, stihovi su koji su mnogi pjevušili tijekom ovogodišnjeg ljeta.

Riječ je o hitu 'Espresso' pjevačice Sabrine Carpenter koja je nastupila kao počasna gošća na gala zabavi Timeovih 100 najutjecajnijih mladih lidera u New Yorku. Pjevačica je završila na naslovnici Timeove liste 100 Next, a radi se o popisu najutjecajnijih pojedinaca koji oblikuju budućnost svojih područja djelovanja.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Ova lista uključuje mlade lidere, inovatore i zvijezde u usponu iz različitih sektora, poput tehnologije, zabave, politike, sporta i drugih industrija.

Bivša Disneyjeva zvijezda izašla je na pozornicu u Pier 59 Studiosu i izvela aktualni singl 'Please, Please, Please', a kad je došao red da zapjeva svoj ljetni hit, obratila se publici.

- Ako vam je dosta ove pjesme, žao mi je. Ako ne, pjevajmo zajedno! - rekla je, a zatim su gotovo svi ustali sa svojih mjesta i počeli pjevati s njom.

Kad je završila nastup, poručila je okupljenima:

- Volim vas! Odoh u krevet!

Pjesma 'Espresso' brzo je pronašla put do publike pa trenutno broji više od 196 milijuna pregleda na YouTubeu, dok je na Spotifyju poslušana više od 1,4 milijarde puta.

Foto: CHENEY ORR/REUTERS

Osim spomenutog hita, 25-godišnja pjevačica i glumica iz Pennsylvanije proslavila se pjesmama 'Feather' i 'Please Please Please', koji su joj donijeli status jedne od najperspektivnijih mladih pjevačica. Tome je pripomogla i svjetska pop zvijezda Taylor Swift, koja ju je odabrala za pjevačicu koja će ju pratiti na turneji 'Eras'.

Sredinom kolovoza je pjevačica otkrila da je prekinula s glumcem Barryjem Keoghan, javljao je tada britanski Sun. Naime razlog prekida bio je, prema navodima, glumčev način života koji je smetao njihovoj vezi.

- Barry se ponaša kao idiot kad je pijan, a Sabrina je postajala sve frustriranija. Uvijek je bio partijaner i Sabrina je zasićena njegovim nestašlucima. Uzdiže se na top ljestvicama i stavila je sebe na prvo mjesto dok se sprema za svoju turneju sljedeći mjesec - otkrio je tada bliski izvor za The Sun.