Prvi teaser za nastavak dugo i\u0161\u010dekivanog Borata je vani, a\u00a0objavljen je i naslov filma\u00a0- 'Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan'.\u00a0

Film bi trebao ugledati svjetlo dana tik pred\u00a0predsjedni\u010dke\u00a0izbore\u00a0u SAD-u, koji su na rasporedu 3. studenog, a nema sumnje kako je Baron Cohen ponovno svoje omiljene mete prona\u0161ao u Donaldu Trumpu i njegovim republikanskim prista\u0161ama.

Nije to\u00a0prvi put da Baron Cohen na meti ima ponosne ameri\u010dke patriote tvrdih desnih uvjerenja, \u010desto pogrdno nazivane i redneck populacijom. Prikazao ih je i prokazao u\u00a0svojoj\u00a0TV seriji\u00a0'Who Is America?', kojom je nasmijao cijeli svijet, a na tom tragu bio je i njegov nedavni performans na\u00a0protestnom\u00a0skupu naziva 'March for Our Rights 3' u Washingtonu, koji je organizirala radikalno desni\u010darska skupina.\u00a0Komi\u010dar se organizatorima ranije javio i predstavio kao donator, koji bi \u017eelio pomo\u0107i u organizaciji glazbe, pozornica i osiguranja, a kako je Baron Cohen zaista platio za\u0161titarsku slu\u017ebu, jednom kad se domogao pozornice nisu ga vi\u0161e mogli ukloniti.

Cohena su proslavili satiri\u010dni, fiktivni likovi Ali G, Br\u00fcno,\u00a0Admiral general Aladeen\u00a0te\u00a0Borat, koji je zaslu\u017eio i nastavak. Te\u00a02006. godine film je uprihodio 262 milijuna dolara diljem svijeta.