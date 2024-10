Sad imaju dva benda. Jednom fali Bogović, drugom Jajo Houra

Velika je to vijest bila kad je Prljavo kazalište dobilo društvo, još jedno Prljavo kazalište. Ostavila je dosta naroda u nevjerici, na granici sa šokom, kako mogu biti dva Prljava kazališta. E, pa mogu. Jedan od osnivača benda, bubnjar Tihomir Fileš, osigurao je ime i pečat na ime benda, a Jasenko Houra “izbacio” ga je iz benda.

Fileš se nije pokolebao, odmah je počeo raditi na novom bendu, zapravo starom, ali ne onom s kraja sedamdesetih godina, i povukao pjevača iz tog doba, također jednog od osnivača, Davorina Rinčija Bogovića. I tako je nedavno nastalo i to drugo Prljavo kazalište, za koje možemo reći, parafrazirati: “Oni su mladi, ali su stari, odnosno, hoću reći, nisu više mladi, ali su dosta stari da ne budu mladi”. Rade i jedni i drugi na novim pjesmama, albumima, spremaju turneje i koncerte. Ide im. A narod ko narod, pogotovo ovaj naš, ne razumije baš previše.

Osim da jednima fali Rinči Bogović, a onim drugima Jajo Houra. No to su, barem zasad, neka prošla vremena, teško da ćemo ih opet vidjeti zajedno na pozornici, puno se toga ružnog putem izgovorilo. A šteta, velika šteta. Ako su već izdržali više od 50 godina zajedno, mogli su to “odvaliti” do kraja. Neka se ne naljute, ali nije da ih još čeka neka dugogodišnja i plodonosna karijera.

Nije lako ići putevima The Rolling Stonesa, čiji su logo, odnosno isplaženi jezik, “posudili” na počecima obećavajuće karijere. Sad su ipak neka druga vremena, zub vremena radi svoje, a ukus publike isto će učiniti svoje, odnosno vidjet ćemo hoće li u idućim godinama biti uspješnije Prljavo kazalište ili Prljavo kazalište.