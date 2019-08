Sad je kultni filmski klasik, a isprva ga nitko nije htio gledati

Somewheeeeere over the rainbow, pjeva Judy Garland u filmskom klasiku “Čarobnjak iz Oza”. Preminula američka glumica tad je imala 16 godina, a 80 godina poslije priča o strašilu, lavu, limenom čovjeku i djevojčici Dorothy u crvenim cipelicama te njezinu čupavom psiću Totu i dalje je jedna od najpopularnijih na svijetu.

Filmsko remek-djelo temelji se na knjizi L. Frank Bauma “Čarobnjak iz Oza”, premijerno je emitiran 25. kolovoza 1939., a prošle godine proglašen je najutjecajnijim filmom na svijetu. Redatelj Victor Fleming tome se mogao samo nadati. Kad je film ugledao svjetlo dana, Fleming se čupao za kosu s obzirom na to da su simpatična Dorothy, Strašilo, Limeni, Lava i Zla vještica postali jedan od najvećih filmskih propasti te godine.

“Čarobnjak iz Oza” bio je za MGM studio najskuplji film u koji su uložili 18,2 milijuna kuna. Bez obzira na visoki budžet, razina produkcije na setu bila je očajna. Margaret Hamilton, koja je utjelovila Zlu vješticu Zapada, gotovo je poginula kad joj se zapalila zelena šminka, a Toto, Dorothyjin psić, morao je dobiti dublera nakon što su ga otpuhali na drugi kraj seta kad su upalili ventilatore za stvaranje vjetra. Također, kruže glasine da su “munchkini”, odnosno patuljci koji su ih glumili, tijekom cijelog snimanja bili pijani. Jedan od njih bio je toliko pijan da je pao u WC školjku i zaglavio se u njoj.

Zanimljivo je kako su “munchkini” bili lošije plaćeni od psa. Tjedno su dobivali 50 dolara, dok je Terry (Toto) “zarađivao” 125 dolara na tjedan. Ono što je posebno privuklo publiku je to što je cijeli film snimljen u crno-bijeloj verziji, no Čarobnjak se pojavljuje u živahnom tehnikoloru. I dok danas ne možemo zamisliti bilo koga drugog u ulozi Dorothy, studio je prvotno ponudio ulogu Shirley Temple, no njezina izvedba pjesme “Somewhere over the rainbow” nije bila dovoljno dobra. Posebno je šokantno kako je spomenuta filmska himna umalo izbačena iz filma.

Unatoč tomu što je dobila brojne kritike te su je smatrali previše “simfoničnom” i kompliciranom, na kraju je osvojila Oscara za najbolju originalnu pjesmu, pa i onaj za najbolju filmsku glazbu. To su jedini Oscari koje je “Čarobnjak iz Oza” dobio, uz nagrade za najbolji klasik, najbolji DVD te najbolji DVD za djecu. Iako su ga mnogi kritičari osudili na propast, smatrajući ga preskupim, neprofitabilnim, iritantnim i negledljivim, od njegova prvotnog prikazivanja pa do danas pogledalo ga je više od 50 milijuna ljudi.

Haljina koju je Judy Garland nosila u filmu 2012. godine prodana je za basnoslovnu cijenu od 2,8 milijuna kuna, a kultne crvene cipelice, osigurane na milijun dolara, 2005. netko je ukrao iz muzeja posvećenog Judy u Minnesoti. FBI ih je pronašao 13 godina nakon krađe u Minneapolisu. Što je ovaj film stariji, to je sve popularniji. To pokazuje i to da je postao jedan od prvih 25 filmova koji će se staviti u Nacionalni filmski registar rezerviran za filmove kulturnog ili povijesnog značenja.

