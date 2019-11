Sad ljubi kolegicu, a mama mu nije odobrila da bude s Klingor

Glumac Goran Bogdan (39) sa svojom novom djevojkom Jovanom Stojiljković glumio je u srpskoj seriji 'Senke nad Balkanom', a zbog izjave o toj seriji nedavno je šokirao javnost.

- Ma boli me ku*ac za Hrvatsku i za to što serija tamo nije emitirana. Slobodno to napišite - izjavio je Bogdan na početku razgovora, piše Kurir. S Jovanom se na setu 'Senki nad Balkanom' dosta zbližio i počela su šuškanja da su u vezi već neko vrijeme.

Jovana je privukla pozornost srpskih medija kad je bila djevojka košarkaša Bogdana Bogdanovića (27). Kraju veze s Bogdanovićem presudila je velika udaljenost jer se Jovana nije željela preseliti u Ameriku gdje on igra za klub Sacramento Kings.

Bogdan je zaveo i redateljicu Dianu Oniunas-Pusić (34), kćer hrvatske političarke i bivše ministrice Vesne Pusić (66).

- Zašto se to dogodilo nije važno jer je važnije od svega napomenuti da smo poslije veze ostali super prijatelji, čujemo se i nastavit ćemo surađivati - rekao je Bogdan nakon što je i ta veza doživjela krah.

Prije nekoliko godina bio je u vezi s pjevačicom Lanom Klingor (39). Njihova je veza navodno došla u pitanje zbog različitih svjetonazora, a neki tvrde da se njegovim roditeljima nije svidjelo to što je Lana tada bila samohrana majka pa nikada nisu nju i njezinu kćer Kiaru (12) prihvatili kao članove obitelji.

- Tih šest mjeseci, koliko smo bili u vezi, bilo je prelijepo razdoblje, no život ide dalje, a nas smo se dvoje zbog brojnih obveza rijetko uspijevali viđati i graditi vezu. Na kraju smo sjeli kao odrasli 30-godišnjaci i zaključili da je bolje da ostanemo prijatelji. Kako i ne bismo kad je Goran jedna vrlo normalna, stabilna i topla osoba koja je bila uz mene u važnim životnim situacijama - ispričala je Lana za Story prije devet godina.

Dok je Bogdan bio angažiran u Zagrebačkom kazalištu mladih, Lana i Goran su se nalazi u kafiću u blizini kazališta gdje su se ljubili u mračnim kutovima.

Glumac se upustio u ljubavnu vezu i sa Zagrepčankom Antonelom Franković. U nju se zaljubio još 2013. godine. S atraktivnom crnkom Bogdan se rijetko pojavljivao na promocijama i drugim mjestima na kojima bi ih mogli zajedno snimiti, a jedna od njihovih rijetkih zajedničkih fotografija nastala je 2015. godine u Dubrovniku kada ih je fotograf Slobodne Dalmacije snimio na premijeri predstave 'Elementarne čestice'.

Šuškalo se da je Goran zaveo i glumicu Ivu Mihalić (34) te spisateljicu Milanu Vlaović (48).

