Sahranjen Nikolić: Bjelogrlić govorom rasplakao sve kolege

Legendarni srpski glumac Marko Nikolić sahranjen je 5. siječnja u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, a od njega se oprostilo više stotina ljudi. Među onima koji su iz kapele iznijeli lijes bili su glumci Dragan Bjelogrlić (55), Mima Karadžić (63) i Dragan Petrović Pele (57).

Foto: Profimedia

Uplakana kći glumca, Mina Nikolić, na sprovodu se opraštala od oca i ljubila križ.

Foto: Profimedia

Prije pogreba bila je emotivna komemoracija u beogradskom Narodnom kazalištu na kojoj su govorili Nikolićevi prijatelji i kolege. Govor Bjelogrlića, njegovog televizijskog sina iz serije 'Bolji život', rasplakao je sve prisutne.

Bjelogrlić je i sam zaplakao, a svima prisutnima podijelio je dojmove s posljednjeg snimanja s Nikolićem.

- Marko je uvijek bio jedan od njih, naizgled običnih ljudi. Vozio se gradskim prijevozom, družio sa svim susjedima, majstorima i rekli bi 'jednostavnim' ljudima. Zato je njegov Giga bio najomiljeniji Moravac. Pet godina smo snimali Bolji život i nakon toga sam ga nastavio zvati 'ćale', a on mene 'sine' - rekao je glumac. Dodao je kako Nikolić nije jurio uloge već su one same 'dolazile' do njega.

Foto: Profimedia

- U svojoj posljednjoj ulozi on sjeda na brod i odlazi na put s kojeg se neće vratiti. To je bila uloga za njega. Bio je umoran, jedva je hodao. Brod je otplovio u suton. Kada je završio rekao je: 'Eh što stvarno nisam otplovio...' - rekao je Dragan i dodao:

- Marko, ja te vidim sada na barci. Želim ti da si našao mirne luke za kojima si tragao. I možda se sretnemo na toj barci jednog dana, ti zabaciš udicu, uzmeš gitaru i zapjevamo. Do tada ćeš mi jako nedostajati, dobri moj ćale, dobri moj Gigo - u suzama je rekao glumac.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Glumac Nikolić preminuo je u 2. siječnja u 73. godini. Nikolić je bio proslavljeni kazališni, filmski i televizijski glumac. Najveću slavu stekao je glavnom ulogom u TV seriji 'Bolji život', koja je od 1987. do 1991. rušila rekorde gledanosti u bivšoj Jugoslaviji.

Nikolić je glumio Dragišu Gigu Popadića, glavu kaotične beogradske obitelji. Glumio je gotovo do posljednjeg trenutka, a hrvatska publika mogla ga je zadnjih mjeseci gledati u seriji 'Pogrešan čovjek'.

Foto: Privatni album

Početkom 2018. priznao je da se borio s teškom bolešću.

- Ne bih lažno moralizirao, prestao sam piti i pušiti iz straha od smrti. Kada sam prije tri godine saznao da sam teško bolestan, odmah sam ostavio cigarete i alkohol. To je trenutak kada je čovjek spreman učiniti sve samo da ostane žive - rekao je Nikolić.