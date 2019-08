Sajko: 'Nisam se htjela baviti s manekenstvom u četrdesetoj...'

Glamur, revije najpoznatijih brendova, druženje sa svjetskim zvijezdama uz čašu šampanjca... San je to mnogih djevojaka kad krenu u svijet modelinga. No do tog statusa je dalek i dug put. Moraju paziti na prehranu i vježbati, uči ih se pravilno hodati i držati, moraju biti njegovane...

Zagrebačka manekenka Kristina Sajko (38), koju je modni dizajner John Galliano prozvao Psycho jer se tako izgovara njezino prezime na engleskom, harala je modnim pistama Pariza, Milana, Barcelone i New Yorka.

Nakon desetogodišnje karijere top modela povukla se iz javnosti i posvetila obiteljskom životu.

- Obožavam šetati zagrebačkim i splitskim ulicama te ispijati kave, družiti se s ekipom iz kvarta, ići na plažu i ‘cugati’ hladnu pivu iz boce na Matejušci u Splitu - rekla je Kristina.

Foto: Facebook/RNK Sladorana

Uspješnu karijeru prekinula je jer je smatrala da je vrijeme okrenuti se novim stvarima i “nečemu ozbiljnijem”. Nije se željela probuditi u četrdesetoj i još baviti manekenstvom.

- Željela sam normalan posao od 8 do 17 sati, stalno mjesto prebivališta, obitelj - rekla je Kristina i dodala da nije požalila.

Foto: Jurica Galoić/Pixsell

Udala se za poduzetnika iz Splita, Luku Dvornika, s kojim danas ima dvoje djece, Roka (7) i Tiju (5). Supružnici se u roku od tri godine planiraju vratiti u Hrvatsku. Karijeru je počela s 19 godina, kao članica modne agencije Midikenn. Kad je došla u L.A., nije imala vozačku dozvolu pa je prvu godinu morala plaćati vozača. Kad je položila vozački i kupila auto, preporodila se. Prvih mjeseci u Kaliforniji je imala cimera zbog visokih troškova života, a onda sama unajmila stan.

Foto: Privatni album

- Nedostajao mi je moj rodni grad, umorio me nomadski život, stalno s kovčezima na putu, spavati u hotelskim sobama ili podstanarskim stanovima. Htjela sam negdje baciti sidro, imati svoj radni stol s kompjutorom, posložene knjige na policama i uokvirene fotografije. No ta me mirna faza nije dugo držala, nakon nekoliko mjeseci Zagreb mi je postao premalen i počela su mi nedostajati putovanja, novi ljudi, veliki gradovi, ali i manekenstvo koje sam ipak zavoljela tijekom svih ovih godina - rekla je.

- Kad me uhvati nostalgija, skuham špagete i pustim CD Olivera Dragojevića - kaže Kristina.