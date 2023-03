Sajsi MC postala je majka u 42. godini, otkrila je i ime bebe

Srpska reperica Ivana Rašić Trmčić, poznatija kao Sajsi MC (41) postala je majka u 42. godini. Glazbenica je rodila djevojčicu, a trudnoću je skrivala sve do sedmog mjeseca.

- Nosila sam malo širu odjeću. Nastupala sam, ali sam gledala da se to ne vidi. Radila sam sve stvari normalno, nitko nije primijetio promjenu ponašanja - rekla je Sajsi.

Djevojčicu je nazvala Nataša, kako prenosi Nova.rs. Sajsi je otkrila da je trudna na regionalnim MAC nagradama u Beogradu, a prije poroda pojavila se i na izboru 'Pjesme za Euroviziju'. Pjevačica je i samo nekoliko dana prije poroda objavila novi album pod nazivom 'IVANARASHIC' te ga posvetila sebi.

- Ona (Ivana prim. aut.) je zaslužila malo više pozornosti... Tehnički, ona više i ne postoji, jer sada imam dva prezimena i morala sam da joj u to ime posvetim makar jedan EP, što se potpuno poklopilo i s tematikom pjesama. Sve pjesme su negdje dio mog temperamenta, a što je dio mene, dio je i nje, jer nas dvije jesmo negdje ista osoba - izjavila je reperica.

Reperica je u braku s kolegom glazbenikom Markom Trmčićem Krsmom, koji je član grupe 'JNA' iz Beograda, a u braku su od 2021. godine. Tijekom trudnoće otkrila je da do poroda ne želi znati spol djeteta.

- Suprugu je svejedno kog će spola biti dijete, po tom pitanju se slažemo super. Gledamo ovih dana kada drugi otkrivaju spol djeteta, užasno mi je to, baš je grozno. Bljak! Ne znam spol zato što se hoću iznenaditi i reći super. Mnogi su me pitali: ‘Kako ne znaš? Kako ćeš da središ sobu?‘ Pa dok se to dijete osvijesti imat ćemo vremena da mu sredimo sobu. Sve rješavam u hodu - dodala je.

