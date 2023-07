Sam Smith ulicama New Yorka prošetao s dečkom: Svu pažnju je privukla njegova mini suknja

Britanski pjevač Sam Smith (31) u posljednje vrijeme šokira javnost svojim odjevnim kombinacijama i nastupima. Nedavno je ulicama New Yorka prošetao sa svojim dečkom Christianom Cowanom (27), ali svu pozornost ukrala je njegova bijela mini suknja.

Sam je nosio bijelu tenisku suknjicu i bijelu potkošulju, a tijekom hoda je nekoliko puta rukom suknjicu i podigao kako bi se pohvalio tetovažom na nozi.

Foto: Profimedia

Kasnije je poznati glazbenik na društvenim mrežama podijelio kako je te večeri uživao u sladoledu, a oduševljeni obožavatelji komentirali su kako nikada nije bolje izgledao.

- Ovako nasmijani Sam mi je najdraži; Izgledaš jako lijepo i sretno - pisali su mu u komentarima na Instagramu.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Inače, Sam je godinama skrivao svoju seksualnu orijentaciju, a onda je u svibnju 2014. godine priznao da je homoseksualac. Pet godina poslije odlučio je priznati i da je nebinarna osoba te da se osjeća i kao muško i kao žensko, ovisno o trenutku, a često nosi ženstvenu odjeću i nakit.

Svoje pratitelje voli iznenaditi i polugolim fotografijama u minijaturnim kupaćim kostimima ili donjem rublju, a mnogi su njegovu odluku godinama osuđivali s obzirom na to da je od početka karijere skupio vojsku fanova diljem svijeta.

Foto: TikTok

- Otkad sam bio maleni dječak, maleno ljudsko biće, nisam se osjećao ugodno kao muškarac. Stvarno nikada nisam. Ponekad pokazujem svoju mušku stranu, a ponekad žensku, ali negdje na sredini te promjene počeo sam se zaista osjećati vrlo depresivno i tužno - izjavio je svojedobno.

- Ne znam tko sam, gdje sam, što radim i osjećam se nejasno i neshvaćeno od strane samog sebe. Shvatio sam da je to zato što se ne uklapam nikamo. Prošlu večer sam se družio s mamom i rekla mi je nešto predivno. A to je da joj je laknulo što ja i članovi obitelji imamo načina da to sada objasnimo, jer me izjedalo cijelog života. Mama je vidjela kako se mučim - otkrio je jednom prilikom pjevač.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Otkako je otkrio da je homoseksualac i da se vodi kao nebinarna osoba, pjevač je puno sretniji i opušteniji, a njegovi koncerti poprimili su potpuno drugačiju atmosferu te svoje obožavatelje svaki put iznenadi golišavim i provokativnim odjevnim komadima na pozornici.

Sam dosad nije imao puno sreće u ljubavi, pa je tako 2015. godine četiri osvojena Grammyja posvetio bivšem koji mu je slomio srce i bio mu inspiracija za album. 2017. godine partner mu je bio glumac Brandon Flynn iz popularne serije 'Trinaest razloga', no ni ta veza nije uspjela. A nakon njega kratko je bio i s dizajnerom Francoisom Roccijem.

Trenutačno ljubi mladog dizajnera Christiana s kojim ga često uhvate paparazzi u šetnji.

Foto: Instagram

Inače, Sam je jedan od najnagrađivanijih pjevača i umjetnika današnjice. Proslavio se pjesmom 'Money On My Mind', a iza njega stoje hitovi poput 'I'm Not the Only One', 'Too Good at Goodbyes', 'Diamonds' i posljednji, koji je oborio sve rekorde slušanosti, 'Unholy'.